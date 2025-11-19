Городовой / Город / Та самая «Лада Калина» Путина: раскрыто, что с ней стало и где она теперь
Та самая «Лада Калина» Путина: раскрыто, что с ней стало и где она теперь

Опубликовано: 19 ноября 2025 02:30
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Автомобиль, которым ранее пользовался президент, приобрели сотрудники дорожной службы из Сибири.

Легковой автомобиль «Лада Калина», на котором в 2010 году президент России Владимир Путин совершил поездку по маршруту Хабаровск — Чита, спустя 15 лет вернулся к тем, кто занимается обслуживанием дорог в Сибири.

Министр транспорта России Андрей Никитин в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что эта машина сменила нескольких владельцев, а затем вновь оказалась у дорожников.

По его словам, автомобиль стал для сотрудников отрасли символом успешного развития дорожной инфраструктуры.

В 2024 году руководитель Росавтодора Роман Новиков отметил, что жёлтая «Лада Калина», на которой глава государства в своё время открывал новый участок трассы «Амур», вновь привлекла к себе внимание.

Она была использована на церемонии начала движения по новой части магистрали «Сибирь».

Автор:
Юлия Аликова
Город
