Та самая «Лада Калина» Путина: раскрыто, что с ней стало и где она теперь

Легковой автомобиль «Лада Калина», на котором в 2010 году президент России Владимир Путин совершил поездку по маршруту Хабаровск — Чита, спустя 15 лет вернулся к тем, кто занимается обслуживанием дорог в Сибири.
Министр транспорта России Андрей Никитин в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что эта машина сменила нескольких владельцев, а затем вновь оказалась у дорожников.
По его словам, автомобиль стал для сотрудников отрасли символом успешного развития дорожной инфраструктуры.
В 2024 году руководитель Росавтодора Роман Новиков отметил, что жёлтая «Лада Калина», на которой глава государства в своё время открывал новый участок трассы «Амур», вновь привлекла к себе внимание.
Она была использована на церемонии начала движения по новой части магистрали «Сибирь».