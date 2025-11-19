Трамвай между Купчино и Шушарами перестал быть безымянным: ему дали номер

В Санкт-Петербурге маршрут трамвая, который соединит Купчино и Шушары, получил номер 2. Об этом сообщается в проекте распоряжения городского комитета по транспорту, передает Neva.Today.
Запустить движение по новой линии планируется к концу 2025 года.
По данному маршруту будут курсировать семь трамвайных вагонов особо большого размера; все они будут оборудованы низким этажом по всей длине. Для перевозок выбрана модель «Невский», которую производит предприятие ПК ТС.
Обслуживанием маршрута займётся компания «Балтнедвижсервис» в статусе концессионера, поэтому стоимость проезда на данном направлении не будет регулироваться городскими властями.
Ранее в Петербурге были объявлены сроки запуска первого трамвайного вагона по линии между Купчино, Шушарами и Славянкой. Ожидается, что первые рейсы пройдут по части маршрута в конце текущего года.