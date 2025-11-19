Городовой / Город / Петербург посветлел на 26%: город дождей снял серую вуаль
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не устояли на ногах: гололёд в Петербурге уложил в больницы шестерых Город
Полмиллиарда за красный и зелёный: Петербург потратит состояние на ремонт знаков и светофоров Город
Как вырваться из петербургской ледяной воды: один приём от главы «Невских моржей» Город
Сюрприз из Поднебесной: в России цены на китайские авто могут рвануть вверх Город
«Засосало»: почему обычный петербургский эскалатор превращается в ловушку Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Работа
Категории
Общество Спорт

Петербург посветлел на 26%: город дождей снял серую вуаль

Опубликовано: 19 ноября 2025 02:00
Петербург посветлел на 26%: город дождей снял серую вуаль
Петербург посветлел на 26%: город дождей снял серую вуаль
Городовой ру

В Петербурге уровень освещённости повысился на 26% благодаря проведённой модернизации городской системы освещения.

Освещение улиц Санкт-Петербурга за последний год стало ярче на 26 процентов в результате масштабного обновления системы наружного освещения.

Как сообщил губернатор Александр Беглов, благодаря внедрению современных светодиодных фонарей город ежегодно экономит примерно 100 миллионов рублей. Этот вопрос особенно важен зимой, когда световой день короче.

Особое внимание в 2025 году уделяется дворовым территориям, паркам и скверам — именно там петербуржцы острее всего ощущают нехватку освещения.

В текущем году запланировано улучшение световой среды более чем на 250 объектах, что почти в два раза превышает показатели предыдущего года, сообщили в администрации города.

За последние семь лет на улицах города установили 220 тысяч новых светильников на светодиодах.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему Чижик-пыжик стал символом Петербурга и предметом многих легенд.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью