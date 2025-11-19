Петербург посветлел на 26%: город дождей снял серую вуаль

Освещение улиц Санкт-Петербурга за последний год стало ярче на 26 процентов в результате масштабного обновления системы наружного освещения.
Как сообщил губернатор Александр Беглов, благодаря внедрению современных светодиодных фонарей город ежегодно экономит примерно 100 миллионов рублей. Этот вопрос особенно важен зимой, когда световой день короче.
Особое внимание в 2025 году уделяется дворовым территориям, паркам и скверам — именно там петербуржцы острее всего ощущают нехватку освещения.
В текущем году запланировано улучшение световой среды более чем на 250 объектах, что почти в два раза превышает показатели предыдущего года, сообщили в администрации города.
За последние семь лет на улицах города установили 220 тысяч новых светильников на светодиодах.
