Почему Чижик-Пыжик пьет водку на Фонтанке и при чем тут студенты-дворяне

Опубликовано: 16 ноября 2025 21:00
Фото: Городовой.ру

История маленького изваяния, в котором больше смысла, чем кажется.

«Чижик-пыжик где-то был, на Фонтанке водку пил…» — строки, знакомые каждому петербуржцу, на самом деле имеют вполне конкретное происхождение.

Как рассказал «Городовому» экскурсовод Дмитрий Рыпин, бронзовая птичка на Фонтанке обязана своим именем не только детской прибаутке, но и… студентам-правоведам.

«Фольклорная прибаутка, которой Чижик-Пыжик обязан своим названием, напоминает нам о легендарной бронзовой птичке. Появилась она в ноябре далёкого 94-го года в рамках фестиваля „Золотой Остап“, когда писатель Андрей Битов предложил поставить памятник птичке, связанной с учащимися училища правоведения на той же Фонтанке.

Почему и нет. Архитектор Вячеслав Бухаев, художник Резо Габриадзе создали бронзовую статую, в ноябре установили. Пять килограмм бронзы, 11 сантиметров высотой — самый маленький памятник в городе», — рассказал Рыпин.

Но сама история уходит куда глубже.

«По легенде Чижиками-Пыжиками называли студентов высшего юридического учебного заведения — училища правоведения.

Они носили мундиры зелёного цвета с жёлтыми петлицами и шапки из пыжика — меха северного оленёнка. Отсюда и прозвище. Некоторые говорили ещё, что они „пыжились“ — отсюда и вторая версия названия», — добавил экскурсовод.

Сегодня маленькая птица стала символом Петербурга и предметом множества легенд. «Если монета попадает в пьедестал — к деньгам. Если в саму птичку — к счастью. Мы этот Чижик-Пыжик искренне любим, потому что это одна из наших главных петербургских традиций», — отметил Рыпин.

Игорь Мустафин Федор Никонов
