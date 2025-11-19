Река под следствием: после мора рыбы в загрязнённой Охте Следком возбудил уголовное дело

В Санкт-Петербурге начато расследование по факту серьёзного загрязнения реки Охты, на фоне которого зафиксирована массовая гибель рыбы. Уголовное дело уже возбуждено, сообщают в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.
Установлено, что происшествие случилось в октябре 2025 года на территории Красногвардейского района.
По сведениям следственных органов, к происшествию могут быть причастны неизвестные граждане, чьи личности ещё предстоит установить. Причиной внимания правоохранителей стала значительная гибель водных обитателей, вызванная попаданием в реку вредных веществ.
Для полного выяснения обстоятельств случившегося специалисты проводят необходимые следственные действия и судебные экспертизы.
Наряду с этим, сотрудники вынуждены собрать исчерпывающую информацию о характере загрязнения и опросить возможных свидетелей.
Ранее сообщалось, что в Калининском районе специалисты обнаружили крупную партию опасных отходов: 563 лампы и 8,7 килограмма ртутьсодержащих материалов были найдены на мусорной площадке.
Для снижения рисков для окружающих контейнеры обработали специальными средствами.