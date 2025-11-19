Городовой / Город / Река под следствием: после мора рыбы в загрязнённой Охте Следком возбудил уголовное дело
Река под следствием: после мора рыбы в загрязнённой Охте Следком возбудил уголовное дело

Опубликовано: 19 ноября 2025 03:30
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рыбы в реке Охта из-за загрязнения водоёма.

В Санкт-Петербурге начато расследование по факту серьёзного загрязнения реки Охты, на фоне которого зафиксирована массовая гибель рыбы. Уголовное дело уже возбуждено, сообщают в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Установлено, что происшествие случилось в октябре 2025 года на территории Красногвардейского района.

По сведениям следственных органов, к происшествию могут быть причастны неизвестные граждане, чьи личности ещё предстоит установить. Причиной внимания правоохранителей стала значительная гибель водных обитателей, вызванная попаданием в реку вредных веществ.

Для полного выяснения обстоятельств случившегося специалисты проводят необходимые следственные действия и судебные экспертизы.

Наряду с этим, сотрудники вынуждены собрать исчерпывающую информацию о характере загрязнения и опросить возможных свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Калининском районе специалисты обнаружили крупную партию опасных отходов: 563 лампы и 8,7 килограмма ртутьсодержащих материалов были найдены на мусорной площадке.

Для снижения рисков для окружающих контейнеры обработали специальными средствами.

Автор:
Юлия Аликова
