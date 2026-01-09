Эксперт рассказал, какой карьерный путь откроется уже через два года: главное не упустить этот момент

К началу нового года многие задумываются о подготовке плана профессионального развития на 2026 год.

В интервью «Известиям» Лусине Абгарян, занимающая должность операционного директора в HR-холдинге Ventra, рассказала о шагах, которые помогут выстроить стратегию карьерного роста.

Одной из основных тем стала необходимость определения своих целей и понимания, какие изменения человек ожидает от своей жизни в сфере труда.

Абгарян советует разобраться, чего именно хочется достичь: это может быть неоднократное повышение, переход в иную профессиональную область, расширение набора задач на текущем рабочем месте или освоение новых умений.

Кроме того, она рекомендует задуматься о гибридных или смешанных форматах занятости, что становится всё более востребованным.

Появление усталости от рутины, ощущение недостатка развития в команде или остановки в движении вперед способны стать поводом задуматься о переменах.

После этого важно провести честную оценку собственной деятельности за прошедший год.

— Честно оцените свои навыки и результаты проектов за последний год: оцифруйте достижения, выполненные задачи. Разделите вашу деятельность на категории: «хочу» (задачи, которые вам нравится делать и они приносят вам радость), «могу» (ваши сильные навыки и всё, что у вас уже сейчас хорошо получается) и рыночные требования, которым вам нужно соответствовать для дальнейшего роста, —поясняет Абгарян.

Немаловажным элементом продвижения по службе она называет систематический анализ изменений на рынке труда.

Чтобы не упустить возможности для развития, специалист советует отслеживать новые вакансии, требования работодателей, изменения в критериях подбора кандидатов.

Благодаря этому можно заранее понять, какие навыки стоит развивать, какие задачи брать на себя и с кем наладить профессиональное общение.

Она обращает внимание на то, что такая работа по сбору данных должна идти постоянно, иначе легко пропустить важные перемены: условия найма и ожидания работодателей меняются быстрее, чем фиксируется в описаниях должностей.

Регулярная самооценка помогает скорректировать планы и быстрее реагировать на новые тенденции.

Завершает планирование постоянный пересмотр своих успехов и целей. Абгарян советует не реже раза в месяц анализировать личный прогресс, совершенствовать умения, просить отклик коллег и изучать свежую информацию о вакансиях.

Если ясно, что дальнейшее развитие невозможно или остыла заинтересованность, стоит рассмотреть альтернативные пути: обратиться к специальному консультанту или использовать алгоритмы искусственного интеллекта для поиска эффективного варианта повышения квалификации.

— Хороший карьерный план на 2026 год — это не про погоню за титулами или должностями, а про укрепление своей профессиональной позиции.

Станьте специалистом, который умеет смотреть на глобальные цели чуть шире границ своей должности: быстро решает задачи, помогает коллегам, берет ответственность и не боится учиться новому.

Тогда любое карьерное изменение станет естественным продолжением вашего роста, — подвела итог Абгарян.

