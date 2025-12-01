Портовые ворота и центр власти: как Троицкая площадь опередила Петропавловскую крепость в развитии Петербурга

Троицкая площадь сложилась как естественный центр города благодаря своему расположению на стрелке Городового острова — месте, где Нева разделяется на рукава.
Здесь сошлись все основные транспортные потоки: от крепости, с Выборгской стороны, с Адмиралтейской стороны. Практичная логика петербургского строительства проявилась здесь в полной мере — площадь стала узлом, связывающим все части растущего города.
Архитектурный ансамбль площади отражал многофункциональность этого пространства:
- Троицкий собор — духовный центр
- Гостиный двор — экономическое сердце
- здание Коллегий — административный узел.
Портовые сооружения и таможня завершали эту композицию, делая площадь настоящими «городскими воротами».
Причалы у площади могли принимать до 250 судов одновременно — это был порт, который работал как хорошо отлаженный механизм.