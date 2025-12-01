Городовой / Учеба / Портовые ворота и центр власти: как Троицкая площадь опередила Петропавловскую крепость в развитии Петербурга
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Портовые ворота и центр власти: как Троицкая площадь опередила Петропавловскую крепость в развитии Петербурга

Опубликовано: 1 декабря 2025 14:16
Троицкая площадь объединила порт, торговлю и власть

Троицкая площадь сложилась как естественный центр города благодаря своему расположению на стрелке Городового острова — месте, где Нева разделяется на рукава.

Здесь сошлись все основные транспортные потоки: от крепости, с Выборгской стороны, с Адмиралтейской стороны. Практичная логика петербургского строительства проявилась здесь в полной мере — площадь стала узлом, связывающим все части растущего города.

Архитектурный ансамбль площади отражал многофункциональность этого пространства:

  • Троицкий собор — духовный центр
  • Гостиный двор — экономическое сердце
  • здание Коллегий — административный узел.

Портовые сооружения и таможня завершали эту композицию, делая площадь настоящими «городскими воротами».

Причалы у площади могли принимать до 250 судов одновременно — это был порт, который работал как хорошо отлаженный механизм.

Лариса Никонова
Учеба
