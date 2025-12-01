«Возможны и негативные последствия»: кого спасут, а кого погубят костюмы-сауны

Это модный тренд или опасная иллюзия похудения?

В последние годы на рынке средств для похудения появилось немало новинок, и одним из таких “горячих” трендов стали костюмы-сауны. Обещающие быструю потерю веса и улучшение фигуры, они активно рекламируются и завоевывают популярность.

Однако, что скрывается за яркими обещаниями, и действительно ли эти изделия так безобидны? На вопросы портала «Городовой» ответила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.

Чудесное потоотделение: как работают костюмы-сауны

Костюмы-сауны и другие аналогичные средства используются уже достаточно давно. Их основной механизм действия заключается в создании эффекта парника, что приводит к интенсивному потоотделению.

“Они способствуют интенсивному потоотделению, что может создать ощущение эффективной тренировки”, — поясняет Дарья Русакова.

Этот эффект, по словам специалиста, способен “мотивировать продолжать занятия тела”.

Помимо этого, улучшается кровоток, что может способствовать расслаблению мышц и повышению их гибкости.

“За счет потери жидкости можно снизить массу тела, уменьшить объемы”, — добавляет диетолог.

На первый взгляд, это звучит заманчиво: быстрый результат без особых усилий.

Обратная сторона медали: риски для здоровья

Однако, как и любое средство, обещающее быстрый результат, костюмы-сауны имеют и свою “тёмную сторону”.

“Также возможны и негативные последствия”, — предупреждает Дарья Русакова.

Неправильное использование, превышение рекомендованной длительности или противопоказания могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

“Может возникнуть слабость, головокружение, нарушение в работе сердца, иногда даже судороги, так как костюм способствует перегреву”, — перечисляет врач.

Особую опасность представляет риск теплового удара:

“Может подняться температура тела и возможен тепловой удар с потерей сознания”.

Сердечно-сосудистая система также находится под ударом:

“Сердце тоже в таком костюме работает с большей интенсивностью, чтобы скомпенсировать теплоотдачу”.

Поэтому использование костюмов-саун категорически противопоказано “людям с морбидным ожирением, с гипертонией, нарушением ритма сердца”.

Уязвимые группы и гигиенические нюансы

Перегрев может спровоцировать проблемы с мочевыделительной системой, особенно у “чувствительных людей, пожилых, беременных, с ослабленным здоровьем”.

Кроме того, интенсивное потоотделение в сочетании с контактом с материалом костюма может привести к “раздражениям, аллергическим реакциям”.

Несоблюдение гигиенических требований увеличивает риск развития “различных грибковых и бактериальных инфекций кожных покровов”.

Костюм-сауна — не панацея

Главное, что следует понять: костюм-сауна не является самостоятельным и единственным средством для снижения веса.

“И он не приводит к потере жировой массы, а только к потере жидкости”, — подчёркивает Дарья Русакова.

Если у человека нет избытка жидкости, отёков или застойных форм целлюлита, то “данный костюм будет неэффективен для снижения массы тела”.

Комплексный подход — ключ к успеху

“Важно не только какие-то местные процедуры, костюмы, обертывания”, — настаивает врач-диетолог.

Настоящее снижение веса требует комплексного подхода.

“Важно соблюдать рациональное сбалансированное питание, подходящее именно вашему организму”.

Специалист рекомендует проводить такие процедуры “под контролем врача, чтобы было все индивидуально подобрано с учетом всех нюансов”. И, конечно, “физическая активность тоже очень важна для снижения масс тела”.