«Возможны и негативные последствия»: кого спасут, а кого погубят костюмы-сауны

В последние годы на рынке средств для похудения появилось немало новинок, и одним из таких “горячих” трендов стали костюмы-сауны. Обещающие быструю потерю веса и улучшение фигуры, они активно рекламируются и завоевывают популярность.
Однако, что скрывается за яркими обещаниями, и действительно ли эти изделия так безобидны? На вопросы портала «Городовой» ответила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.
Чудесное потоотделение: как работают костюмы-сауны
Костюмы-сауны и другие аналогичные средства используются уже достаточно давно. Их основной механизм действия заключается в создании эффекта парника, что приводит к интенсивному потоотделению.
“Они способствуют интенсивному потоотделению, что может создать ощущение эффективной тренировки”, — поясняет Дарья Русакова.
Этот эффект, по словам специалиста, способен “мотивировать продолжать занятия тела”.
Помимо этого, улучшается кровоток, что может способствовать расслаблению мышц и повышению их гибкости.
“За счет потери жидкости можно снизить массу тела, уменьшить объемы”, — добавляет диетолог.
На первый взгляд, это звучит заманчиво: быстрый результат без особых усилий.
Обратная сторона медали: риски для здоровья
Однако, как и любое средство, обещающее быстрый результат, костюмы-сауны имеют и свою “тёмную сторону”.
“Также возможны и негативные последствия”, — предупреждает Дарья Русакова.
Неправильное использование, превышение рекомендованной длительности или противопоказания могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
“Может возникнуть слабость, головокружение, нарушение в работе сердца, иногда даже судороги, так как костюм способствует перегреву”, — перечисляет врач.
Особую опасность представляет риск теплового удара:
“Может подняться температура тела и возможен тепловой удар с потерей сознания”.
Сердечно-сосудистая система также находится под ударом:
“Сердце тоже в таком костюме работает с большей интенсивностью, чтобы скомпенсировать теплоотдачу”.
Поэтому использование костюмов-саун категорически противопоказано “людям с морбидным ожирением, с гипертонией, нарушением ритма сердца”.
Уязвимые группы и гигиенические нюансы
Перегрев может спровоцировать проблемы с мочевыделительной системой, особенно у “чувствительных людей, пожилых, беременных, с ослабленным здоровьем”.
Кроме того, интенсивное потоотделение в сочетании с контактом с материалом костюма может привести к “раздражениям, аллергическим реакциям”.
Несоблюдение гигиенических требований увеличивает риск развития “различных грибковых и бактериальных инфекций кожных покровов”.
Костюм-сауна — не панацея
Главное, что следует понять: костюм-сауна не является самостоятельным и единственным средством для снижения веса.
“И он не приводит к потере жировой массы, а только к потере жидкости”, — подчёркивает Дарья Русакова.
Если у человека нет избытка жидкости, отёков или застойных форм целлюлита, то “данный костюм будет неэффективен для снижения массы тела”.
Комплексный подход — ключ к успеху
“Важно не только какие-то местные процедуры, костюмы, обертывания”, — настаивает врач-диетолог.
Настоящее снижение веса требует комплексного подхода.
“Важно соблюдать рациональное сбалансированное питание, подходящее именно вашему организму”.
Специалист рекомендует проводить такие процедуры “под контролем врача, чтобы было все индивидуально подобрано с учетом всех нюансов”. И, конечно, “физическая активность тоже очень важна для снижения масс тела”.
“Надеяться на один только костюм я бы не стала”, — резюмирует Дарья Русакова, призывая к разумному и безопасному подходу к своему здоровью.