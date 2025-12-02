В Петербурге инвалид не мог получить страховую пенсию: дело не в документах, а сотрудниках

В Приморском районе Санкт-Петербурга органы прокуратуры провели проверку, связанную с вопросами предоставления пенсионных выплат.
Было установлено, что местному жителю, имеющему инвалидность, назначена страховая пенсия и регулярные выплаты. Однако при обработке его сведений произошла техническая ошибка.
Из-за этой неполадки мужчина не смог своевременно получить положенные деньги.
После вмешательства прокуратуры обстоятельства дела были изучены, и теперь житель может рассчитывать на получение пенсии. Над восстановлением нарушенных прав ведётся контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.