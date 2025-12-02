Городовой / Город / В Петербурге инвалид не мог получить страховую пенсию: дело не в документах, а сотрудниках
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Камень памяти»: в Кронштадте увековечили подвиг российских и белорусских морпехов Город
Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву Город
Загадка фамилии Елисеевых: почему наследники петербургских купцов отказались от Невского проспекта Город
Запретами не отделаемся»: Мизулина высказалась на фоне массовых задержаний петербургских подростков‑зацеперов Город
Минус 30% тепла: что в советских квартирах экономило бюджет и спасало от сквозняков Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

В Петербурге инвалид не мог получить страховую пенсию: дело не в документах, а сотрудниках

Опубликовано: 2 декабря 2025 08:15
В Петербурге инвалид не мог получить страховую пенсию: дело не в документах, а сотрудниках
В Петербурге инвалид не мог получить страховую пенсию: дело не в документах, а сотрудниках
Global Look Press / Elena Mayorova

В Санкт-Петербурге человеку с ограниченными возможностями оказывают содействие в оформлении предусмотренных законом выплат.

В Приморском районе Санкт-Петербурга органы прокуратуры провели проверку, связанную с вопросами предоставления пенсионных выплат.

Было установлено, что местному жителю, имеющему инвалидность, назначена страховая пенсия и регулярные выплаты. Однако при обработке его сведений произошла техническая ошибка.

Из-за этой неполадки мужчина не смог своевременно получить положенные деньги.

После вмешательства прокуратуры обстоятельства дела были изучены, и теперь житель может рассчитывать на получение пенсии. Над восстановлением нарушенных прав ведётся контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью