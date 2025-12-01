Тишина сотрёт их с карты: сотни малых городов России на грани исчезновения из‑за оттока жителей

Согласно данным ВЦИОМ, российские малые города постепенно теряют население и рискуют исчезнуть со временем. Новых жителей в такие города почти не прибывает. Эксперты подчёркивают, что эта проблема комплексная и имеет сразу несколько причин, сообщает ТАСС.
В исследовании отмечается, что молодые люди предпочитают уезжать в поисках лучших условий труда, однако это не единственная причина демографического спада.
Среди факторов, ускоряющих вымирание малых городов, люди называют недостаточность социальной и транспортной инфраструктуры, слабые возможности для образования и карьеры, а также отсутствие перспектив и идей, задающих привлекательное направление развития.
Большинство молодых граждан ощущают ограниченность в возможностях и не видят для себя будущего на прежнем месте жительства.
Кроме того, настроения жителей малых городов заметно более пессимистичны по сравнению с крупными мегаполисами.
Например, среди молодёжи в городах с населением свыше миллиона человек 53% опрошенных смотрят в завтрашний день с оптимизмом, а в малых городах этот показатель равен 33%.
Исследования также показывают, что 38% россиян готовы переехать в другой город ради более высокого заработка.
С 1950-го по 2030 год ожидается, что люди, проживающие за пределами крупных городов России, сократятся на 36%, в то время как города с численностью свыше 500 тысяч человек увеличат население на 25%.
Такая динамика указывает на продолжающуюся урбанизацию страны.