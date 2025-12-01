Городовой / Город / Тишина сотрёт их с карты: сотни малых городов России на грани исчезновения из‑за оттока жителей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Тишина сотрёт их с карты: сотни малых городов России на грани исчезновения из‑за оттока жителей

Опубликовано: 1 декабря 2025 19:00
Тишина сотрёт их с карты: сотни малых городов России на грани исчезновения из‑за оттока жителей
Тишина сотрёт их с карты: сотни малых городов России на грани исчезновения из‑за оттока жителей
Global Look Press / Nikolay Titov / Russian Look

Во ВЦИОМ подчеркнули, что сокращение численности городов обусловлено совокупностью различных факторов.

Согласно данным ВЦИОМ, российские малые города постепенно теряют население и рискуют исчезнуть со временем. Новых жителей в такие города почти не прибывает. Эксперты подчёркивают, что эта проблема комплексная и имеет сразу несколько причин, сообщает ТАСС.

В исследовании отмечается, что молодые люди предпочитают уезжать в поисках лучших условий труда, однако это не единственная причина демографического спада.

Среди факторов, ускоряющих вымирание малых городов, люди называют недостаточность социальной и транспортной инфраструктуры, слабые возможности для образования и карьеры, а также отсутствие перспектив и идей, задающих привлекательное направление развития.

Большинство молодых граждан ощущают ограниченность в возможностях и не видят для себя будущего на прежнем месте жительства.

Кроме того, настроения жителей малых городов заметно более пессимистичны по сравнению с крупными мегаполисами.

Например, среди молодёжи в городах с населением свыше миллиона человек 53% опрошенных смотрят в завтрашний день с оптимизмом, а в малых городах этот показатель равен 33%.

Исследования также показывают, что 38% россиян готовы переехать в другой город ради более высокого заработка.

С 1950-го по 2030 год ожидается, что люди, проживающие за пределами крупных городов России, сократятся на 36%, в то время как города с численностью свыше 500 тысяч человек увеличат население на 25%.

Такая динамика указывает на продолжающуюся урбанизацию страны.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью