Исторический центр Петербурга: цена парковки, или сколько стоит право беспрепятственно оставить свою машину
Исторический центр Петербурга: цена парковки, или сколько стоит право беспрепятственно оставить свою машину

Опубликовано: 17 октября 2025 15:30
парковка Петербург
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Городской центр управления парковками представил новые тарифы на парковочные абонементы в центральных районах. Эти изменения превращают парковку в сердце города в настоящую привилегию.

Месячный абонемент на парковку легковой машины стоит 32 540 рублей, для мотоциклов и мопедов — 16 270, а для прочих транспортных средств — 65 090.

Годовые тарифы значительно выше: 352 570 рублей за автомобиль, 176 280 за мотоцикл и 705 140 для других категорий транспорта.

«Владельцы абонементов могут свободно парковаться в четырех центральных районах города», — отметили в ЦУП.

Эта опция пользуется спросом у юридических лиц.

Для жителей центральных районов действуют льготы: годовой абонемент для мотоциклистов — 1 320 рублей, автомобилистов — 2 640, других категорий — 5 280.

Для оформления требуется анкета и подтверждение оплаты. Новые цены сделают центр города менее доступным для многих.

Автор:
Ксения Пронина
