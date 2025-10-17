Исторический центр Петербурга: цена парковки, или сколько стоит право беспрепятственно оставить свою машину

Месячный абонемент на парковку легковой машины стоит 32 540 рублей, для мотоциклов и мопедов — 16 270, а для прочих транспортных средств — 65 090.
Годовые тарифы значительно выше: 352 570 рублей за автомобиль, 176 280 за мотоцикл и 705 140 для других категорий транспорта.
«Владельцы абонементов могут свободно парковаться в четырех центральных районах города», — отметили в ЦУП.
Эта опция пользуется спросом у юридических лиц.
Для жителей центральных районов действуют льготы: годовой абонемент для мотоциклистов — 1 320 рублей, автомобилистов — 2 640, других категорий — 5 280.
Для оформления требуется анкета и подтверждение оплаты. Новые цены сделают центр города менее доступным для многих.