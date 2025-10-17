«Раньше, конечно, волос было больше»: почему женщины 40+ выбирают короткую стрижку

Убеждение, что женщинам после 40 лет следует отказаться от длинных волос в пользу коротких стрижек, прочно укоренилось в обществе.

Портал «Городовой» обратился к стилисту и колористу Любови Фасхутиновой, чтобы выяснить причины этого мнения и понять, почему возраст часто ассоциируется с определенным типом прически.

Элегантность против «лохматости»: Возраст и стиль

«Смотрите, первый фактор. Ну, сейчас особенно эти волосы депрессивные, да, длинные, растрепанные волосы. Классно молодым девчонкам всякие лохматые хвосты иметь», — отмечает стилист.

Для женщин старше 40 лет, по мнению Фасхутиновой, речь идет о «некоей статусности возраста, то есть элегантности». Это подразумевает продуманный стиль и образ, где прическа играет ключевую роль.

«Женщина должна уже носить такую прическу, за которой ей будет комфортно ухаживать, которую она может укладывать. То есть мы подразумеваем элегантность, что это уже не какая-то лохматость, а это все-таки продуманный стиль, продуманный образ», — поясняет Фасхутинова.

Практичность и красота: Уход за волосами с возрастом

Уход за короткими волосами, как правило, значительно проще.

«И, конечно, это укладка. За более короткими волосами гораздо легче ухаживать, и гораздо легче поддерживать их в качественном виде», — подчеркивает стилист.

Кроме того, с возрастом наблюдается тенденция к поредению волос.

«Плюс все-таки есть такая тенденция порежения волос с возрастом. Это не говорит обязательно о том, что женщина лысеет. Нет. Но абсолютно все жалуются на то, чтобы раньше, конечно, волос было больше», — говорит Фасхутинова.

В таких случаях укорочение длины помогает не только визуально придать волосам объем, но и подчеркнуть ухоженность.

Красота в укладке и стиле

«Укорачиваем, чтобы подчеркнуть красоту. Красота — это ухоженность, красота — это, конечно же, укладка. Если мы про возраст говорим, да, это — элегантность, и, конечно, это уже выбранный стиль», — резюмирует стилист.

Основной акцент делается на красивую укладку. Это не касается головных болей или мигреней, связанных с волосами.

Главное, чтобы прическа была красивой, за ней было легко ухаживать, и она хорошо поддавалась укладке.

«Делать красивую укладку гораздо проще с красивой элегантной стрижкой с качественно проработанной формой», — заключает Любовь Фасхутинова.

Выбор в пользу более короткой стрижки для женщин элегантного возраста продиктован желанием выглядеть ухоженно, элегантно и иметь возможность легко поддерживать свой образ.