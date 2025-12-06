Петростат заглянул в кошельки петербуржцев и назвал «среднюю» зарплату города

В сентябре этого года в городе на Неве средний размер оплаты труда достиг отметки 115 412 рублей. По информации, предоставленной сотрудниками Петростата, эта сумма на 12,4% больше, чем год назад. По сравнению с августом текущего года средний показатель увеличился на 5%.
Наиболее высокий уровень заработка отмечен среди специалистов, занятых в добыче полезных ископаемых, где средняя выплата составляет более 263 тысяч рублей. В то же время, наименьшие суммы получают работники, задействованные в почтовых и курьерских услугах — их средний доход достиг 69,5 тысячи рублей. Таким образом, разница между отдельными отраслями оказалась существенной.
Для удобства восприятия основных сведений по уровню доходов по итогам сентября:
- В среднем по Санкт-Петербургу — 115 412 рублей;
- В сфере добычи полезных ископаемых — свыше 263 000 рублей;
- В почтовой и курьерской сферах — 69 500 рублей.