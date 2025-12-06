Коды на телефон — в прошлое: Минцифры планирует отказаться от подтверждения входа в «Госуслуги» через сообщения

Представители Министерства цифрового развития объявили о намерении отказаться от использования коротких сообщений для подтверждения входа на портал «Госуслуги». Поводом для введения изменений послужил рост числа мошеннических случаев, при которых злоумышленники обманывали пользователей и получали контроль над их регистрационными данными через предоставление СМС-кодов.
Пока что нововведение затронет только владельцев мобильных устройств. В дальнейшем россиянам предлагается несколько новых способов входа: одноразовые коды можно получить через мессенджер MAX, использовать отдельное приложение для аутентификации или пройти идентификацию по биометрическим данным.
Пользователи, которые предпочитают заходить на портал через компьютер, пока сохранят возможность подтверждать вход с помощью СМС. Министерство надеется, что новые меры повысят уровень защиты личных данных граждан.