Дедушка с Дмитрова объявил чистоте бойкот и коммунальщикам отказ — мусор ему милее всего

Новости по теме

«Пенсионер с миллионами»: в Петербурге взяли под стражу мошенника, выманившего у пенсионера 5,4 млн рублей

Перейти

Петербургским пенсионерам положены особые льготы: взносы за капремонт и мусор вернут только настырным

Перейти

Серебряный возраст — время для дворцов: петербургским пенсионерам стал доступен еще один музей

Перейти

Льготы на капремонт и вывоз мусора для пенсионеров Петербурга: кому положены и как их получить

Перейти

«Всем пенсионерам по 50 тысяч»: в Госдуме предложили установить 50 тыс. рублей как минимальный размер пенсии

Перейти