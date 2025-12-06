Дедушка с Дмитрова объявил чистоте бойкот и коммунальщикам отказ — мусор ему милее всего

В одном из домов на улице Дмитрова во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга пенсионер в возрасте 76 лет многократно устраивал затопления, причиняя неудобства соседям. Он постоянно отказывался пускать работников коммунальных служб для проверки состояния инженерных сетей и устранения неполадок. Чтобы разрешить ситуацию, представители управляющей компании обратились в суд.
Судебные приставы возбудили исполнительное производство, обязывая предоставить доступ в жилое помещение для обследования. Мужчине направили уведомление о необходимости выполнить это требование добровольно, а также предупредили о возможном вскрытии входной двери, если решение суда останется не исполненным. В назначенный день хозяина не оказалось дома.
Сотрудники службы судебных приставов были вынуждены вскрыть жильё в присутствии владелицы квартиры и понятых. Когда они вошли внутрь, их взору предстало большое скопление мусора. После осмотра специалисты изучили состояние инженерных сетей и заменили замок на входной двери.