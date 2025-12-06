Обновлённые «Кресты» пустят внутрь: покажут камеры, где сидели знаменитости

В недавно открывшемся музее посетителей знакомят с условиями и особенностями жизни в тюрьме.

Сейчас обсуждается концепция нового этапа в истории комплекса «Кресты». Как уточнил председатель КГИОП Алексей Михайлов, в музее планируется сохранить камеры, в которых держали известных людей. По его словам, одной из главных задач стало совместить сохранение памяти о прошлом этого места с необходимостью его современного развития.

Перед началом обсуждения члены совета посетили здание и познакомились с его нынешним состоянием. Совещание состоялось в администрации Калининского района, где речь шла о будущем комплекса и о том, как правильно его переосмыслить. Михайлов отметил:

«Очень непросто было оттолкнуться от прошлого этого объекта и посмотреть в будущее. У многих он воспринимается как место скорби и памяти, место, которое связано с именами великих людей, которые незаслуженно там находились. Безусловно, всем хочется сохранить дух этого места. Но насколько возможно сохранение духа места и насколько возможно и необходимо развитие — этот вопрос был самым важным. Мы начали совет с дискуссии, а есть ли у объекта будущее и какое оно, это будущее»

Будущий музей займёт отдельные камеры и часть здания, которую основательно переоборудуют под постоянную экспозицию. В этом пространстве разместят как вещественные памятники, так и интерактивные элементы, которые расскажут посетителям о тяготах времени репрессий и особенностях жизни заключённых. Часть комплекса, по словам Михайлова, сохранит статус мемориальной зоны в церкви, которая станет духовным центром всего музея.

«Прежде всего это музей. Будут музеефицированы отдельные камеры, где содержались в заключении известные люди. Также будет музеефикация фрагмента, который будет передан под постоянно действующий музей. Там будет и интерактивная экспозиция, и материальная, которая будет рассказывать в целом про тяжёлый период репрессий, про особенности тюремного содержания — она будет многогранная. И отчасти островок памяти будет в церкви. Церковь как некая духовная точка всего этого комплекса»

По предварительным оценкам, подготовка комплекса к современному использованию потребует значительных вложений. На данную работу планируется потратить до 15 миллиардов рублей. Решение о дальнейших шагах будет принято после завершения обсуждения концепции обновления.