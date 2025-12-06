Дом, в котором архитекторы переборщили: как на Сапёрном появился самый неуклюжий фасад Петербурга

За этим фасадом скрывается история о том, что бывает, когда декоративность перестаёт знать меру.

Сапёрный переулок обычно ассоциируется со скромной исторической застройкой. И именно поэтому дом № 13 так бросается в глаза: его фасад выглядит так, будто архитектор решил использовать сразу весь набор декоративных элементов, существовавших в конце XIX века.

Как появился дом

Здание было построено в 1880–1881 годах для купца Серафима Фёдоровича Англареса. Проект создал архитектор Павел Дейнека — представитель эклектики, но именно этот дом стал для него самым насыщенным по оформлению.

В основе — типичный доходный дом своего времени: квартиры для сдачи, коммерческие помещения внизу, практичная внутренняя планировка. Таких зданий в Петербурге много. Но очень немногие получили такую декоративную программу.

Почему фасад выглядит именно так

Фасад дома — одно из самых перегруженных лепниной решений в городе. На нём есть почти всё, что использовали в эклектике:

атланты и кариатиды,

львиные и кошачьи маски,

путти,

медальоны,

декоративные раковины,

гирлянды,

растительные карнизы,

маскароны в несколько рядов.

В петербургской архитектурной литературе дом нередко называют "чрезмерным" — не в оценочном смысле, а как редкий пример, когда декоративная программа стала основной идеей проекта.

Есть версия, что изначальный проект Дейнеки был более сдержанным, а часть оформления появилась после реконструкции, связанной с аварийным состоянием корпуса. Однако подтверждений этому нет, и сегодня дом воспринимается как цельное произведение своей эпохи.

Контекст времени

В конце XIX века многие доходные дома в центре Петербурга старались привлечь жильцов оформлением фасадов. Это была форма конкурентной борьбы: чем выразительнее дом снаружи, тем выше его статус и стоимость квартир.

Но Англарес пошёл дальше большинства владельцев. Его дом на Сапёрном стал примером того, что можно сделать, если не ограничивать архитектора бюджетом и не стремиться к строгой классической симметрии.

Современное состояние

Дом сохранился, и его фасад по-прежнему производит сильное впечатление. Он остаётся одним из ярких образцов эклектики позднего XIX века — и, возможно, самым насыщенным декоративными элементами доходным домом Петербурга.

📍Сапёрный переулок, 13