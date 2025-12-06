Дом, в котором архитекторы переборщили: как на Сапёрном появился самый неуклюжий фасад Петербурга

Сапёрный переулок обычно ассоциируется со скромной исторической застройкой. И именно поэтому дом № 13 так бросается в глаза: его фасад выглядит так, будто архитектор решил использовать сразу весь набор декоративных элементов, существовавших в конце XIX века.
Как появился дом
Здание было построено в 1880–1881 годах для купца Серафима Фёдоровича Англареса. Проект создал архитектор Павел Дейнека — представитель эклектики, но именно этот дом стал для него самым насыщенным по оформлению.
В основе — типичный доходный дом своего времени: квартиры для сдачи, коммерческие помещения внизу, практичная внутренняя планировка. Таких зданий в Петербурге много. Но очень немногие получили такую декоративную программу.
Почему фасад выглядит именно так
Фасад дома — одно из самых перегруженных лепниной решений в городе. На нём есть почти всё, что использовали в эклектике:
- атланты и кариатиды,
- львиные и кошачьи маски,
- путти,
- медальоны,
- декоративные раковины,
- гирлянды,
- растительные карнизы,
- маскароны в несколько рядов.
В петербургской архитектурной литературе дом нередко называют "чрезмерным" — не в оценочном смысле, а как редкий пример, когда декоративная программа стала основной идеей проекта.
Есть версия, что изначальный проект Дейнеки был более сдержанным, а часть оформления появилась после реконструкции, связанной с аварийным состоянием корпуса. Однако подтверждений этому нет, и сегодня дом воспринимается как цельное произведение своей эпохи.
Контекст времени
В конце XIX века многие доходные дома в центре Петербурга старались привлечь жильцов оформлением фасадов. Это была форма конкурентной борьбы: чем выразительнее дом снаружи, тем выше его статус и стоимость квартир.
Но Англарес пошёл дальше большинства владельцев. Его дом на Сапёрном стал примером того, что можно сделать, если не ограничивать архитектора бюджетом и не стремиться к строгой классической симметрии.
Современное состояние
Дом сохранился, и его фасад по-прежнему производит сильное впечатление. Он остаётся одним из ярких образцов эклектики позднего XIX века — и, возможно, самым насыщенным декоративными элементами доходным домом Петербурга.
📍Сапёрный переулок, 13