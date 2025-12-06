Дизайнер раскрыл, как устроить Новый год в маленькой квартире — и не пожертвовать ни сантиметром места

Директор по продукту одной из интерьерных компаний Ксения Кузнецова советует несколько способов украсить небольшую квартиру к наступающему Новому году. В первую очередь она рекомендует уделить особое внимание световому оформлению — гирлянды с тёплым свечением и декоративные свечи создадут праздничную атмосферу. Все эти элементы, по словам эксперта, помогут привнести в дом ощущение сказки, а дополнительно её усиливают украшения на ёлке с зеркальной, глянцевой или сияющей поверхностью: такие детали способны многократно отражать свет и делают обстановку праздничнее.

Специалист также отметила, что для малогабаритных помещений важно не перегружать пространство лишним декором. Она предлагает отдавать предпочтение компактным украшениям и небольшим композициям, которые позволят разнообразить обстановку, не создавая ощущения тесноты. В качестве примера Кузнецова советует выделить отдельные декоративные акценты в основных зонах — например, в прихожей и гостиной.

Эксперт рекомендует обратить внимание и на праздничный текстиль, который поможет усилить новогоднее настроение в доме. Подушки, салфетки, скатерти и пледы спокойных тонов или цвета наступающего года Огненной Красной Лошади наполнят интерьер уютом и подчеркнут следование современным тенденциям. Она подчёркивает: такие детали не занимают много места, но помогают создать праздничную атмосферу.