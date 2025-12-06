Сенной рынок в Петербурге: где перец стоит копейки, а пармезан — целое состояние

Взгляд изнутри на ценовое изобилие и парадоксы.

Сенной рынок Санкт-Петербурга — это не просто место торговли, это целый мир, раскинувшийся в самом сердце города, недалеко от величественной Сенной площади.

Здесь, среди хаоса торговых рядов, где соседствуют нижнее белье и деликатесы, кроются удивительные ценовые парадоксы, способные вызвать улыбку и легкое недоумение.

Путешествие вглубь рынка: от барахла до гастрономических сокровищ

Первое впечатление — это оживление. Перед крытым павильоном, где располагаются продуктовые лавки, раскинулись торговые ряды с “различным барахлом”.

Здесь можно найти всё — от “трусов, носков, верхней и всякой одежды, обуви и прочего”. Но истинная цель визита лежит глубже, за этими рядами.

Предвкушение сырников, приготовленных из настоящего, нейтрального по вкусу творога, привело сюда, на Сенной.

Овощной рай: парадоксы цен

Уже на подходе к продуктовым рядам становится ясно: цены здесь — это отдельная история. В конце сентября, когда страна массово занималась “закатками и закрутками”, основные ингредиенты, перец и помидоры, стоили “совсем смешных денег”.

“30-35 рублей за килограмм — дешевле только даром!” — такое предложение, по признанию автора, не встречалось даже на оптовых рынках Подмосковья.

Народ тогда “вывозил перчик тележками”.

С наступлением ноября цены, естественно, несколько подкорректировались. Перец теперь стоит уже 80 рублей, а разброс цен на помидоры впечатляет: от 120 до 350.

Но даже с учётом этого, острый перец, который в сезон заготовок нигде не продавался ниже 300 рублей, здесь, в ноябре, можно приобрести за 200.

Среди овощей также выделяются баклажаны — целых 100 рублей, а лук, картошка, морковка — всё по 50.

Фруктовое изобилие и хурма из другого мира

Фрукты на Сенном также отличаются доступностью.

“Яблоки, как и мандарины, стоят 60 руб, но есть сорта и подороже”.

Гранаты, на вид очень спелые, обойдутся в 120 рублей за килограмм.

Особое удивление вызывает хурма: даже на местном рынке в Краснодарском крае, в Ольгинке, где она растет “в каждом дворе”, она никогда не стоила столь дёшево, как здесь — 40 рубле”.

Ягодная роскошь и мясные ряды

Самыми дорогими позициями среди фруктов и ягод оказываются ягоды. Голубика в лоточке — 500 рублей, а “клюква — 400 за килограмм.

Кроме овощей и фруктов, на рынке представлен широкий ассортимент других продуктов: мясо, рыба, колбасы, сыры, творог, крупы, специи, соленья.

Мясной отдел довольно обширный. Привлекает внимание “кура” (по петербургской терминологии) и “греча”, которые здесь “недорого”.

“Недорогое мясо” — говядина и баранина — также представлено. Есть отдел халяльной продукции, но цены там отсутствуют, хотя на баранину ориентировочно назвали “800-1000 рублей за кг”.

Рис для плова, рыба и сырные шедевры

Для ценителей правильных блюд найдется “правильный рис для правильного плова”, а также жёлтая сладкая узбекская морковь.

Любителей рыбы порадует ассортимент: “копченая рыба всякая, даже толстолобик”, а также “всякие карпы, лещи”. Ряпушка стоит 500 рублей за кг.

Сырный отдел предлагает разнообразие, но самые дорогие позиции — твёрдые сорта, такие как пармезан. Здесь цены указаны за 100 грамм.

“750 рублей за 100 грамм пармезана — это, пожалуй, самый дорогой тут продукт”.

Однако есть и варианты подешевле, самые недорогие — мягкие рассольные сыры: брынзы, сулугуни и адыгейский.

Творог и финишная прямая

И, конечно, цель визита — творог. За него просят от 300 до 500 рублей, в зависимости от жирности. После приобретения заветного творога, а также шампиньонов (250 руб/кг), остаётся лишь зайти в соседний “Перекрёсток”, чтобы “докупить винишко”.

Таков Сенной рынок в Санкт-Петербурге — место, где можно найти как удивительно выгодные предложения, так и по-настоящему эксклюзивные продукты.