«Выдерживающие петербургские долгие черные дни»: какие растения легко приживаются в квартирах петербуржцах

Петербург, город белых ночей и долгих, порой сумрачных зим, предъявляет особые требования к домашним растениям. В условиях, когда солнечный свет — редкий гость на подоконнике, выбор зелёных питомцев требует внимания и знания.

Флорист, ботаник, кандидат биологических наук, чемпион России по профессиональной флористике, автор телеграмм-канала о ботанике Андрей Филоненко делится с порталом «Городовой» рекомендациями, как создать уютный и живой уголок даже в квартире с минимальным освещением.

Топ неприхотливых обитателей северной квартиры

Андрей Филоненко предлагает список растений, которые не только прекрасно себя чувствуют в условиях петербургского климата, но и способны очищать воздух, добавляя красок в интерьер.

“Значит, первый — это те выносливые, выдерживающие питерские долгие черные дни вместе с черными ночами в зимний сезон”.

Филодендрон скандес: изящная лиана для вертикального озеленения

Первым в списке эксперта идет Philodendron scandens, или филодендрон скандес. Это замечательная лиана из семейства ароидных обладает красивыми темно-зелеными сердцевидными листьями.

“Которая красиво свисает из горшка какого-нибудь подвесного и может украсить любой высокий шкаф, стеллаж или книжную полку”.

Благодаря своей неприхотливости и способности хорошо переносить недостаток света, филодендрон становится идеальным выбором для тех, кто ценит красоту и не имеет много времени на уход.

Спатифиллум: “женское счастье” для теневых зон

Второе место в рейтинге занимает спатифиллум, широко известный как «женское счастье». Это растение, привыкшее к условиям Амазонии, где оно растет в нижнем ярусе леса, прекрасно адаптируется к недостатку солнечного света.

“Если ему не будет хватать солнца, он просто не будет цвести, но при этом листья будут пышненькими, зелененькими”.

Его способность создавать пышную зеленую массу даже при слабом освещении делает его отличным дополнением к любому интерьеру, привнося в него нотки тропического леса.

Фикус каучуконосный: вечная классика в полумраке

Третьим в списке эксперта значится “бабушкин фикус” — фикус каучуконосный. Это крупное тропическое дерево с характерной кожистой, плотно зеленой листвой.

“И в целом это растение может в период, когда ему не хватает света, немножечко впасть в состояние покоя такого, то есть притормозить”.

Фикус не требует яркого света для активного роста. В зимний период он просто замедляет свою вегетацию, “притормаживая” рост новых листьев.

С наступлением весны, когда световой день удлиняется, растение “тронется в рост и порадует новыми листочками”, демонстрируя свою жизнестойкость.

Прочие теневыносливые герои

Андрей Филоненко отмечает, что существует еще множество растений, способных украсить дом петербуржца. Выбирая их, стоит ориентироваться на естественную среду обитания. Например, растения, привыкшие к лесной подстилке, часто хорошо переносят тень.

Важно помнить, что “сильно полезными они не будут, но они прекрасно растут, радуют и очищают воздух”.

Их декоративная функция и способность создавать уют в условиях недостатка света делают их ценными обитателями городских квартир.