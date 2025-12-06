«Прокатил по счётчику»: петербургские таксисты обвинили депутата в обмане

Депутата в Санкт-Петербурге обвиняют в том, что он пользовался услугами водителей такси в городе и не рассчитывался с ними. По рассказам таксистов, после завершения поездок народный избранник ссылался на различные причины задержек оплаты. Спустя некоторое время водителям становилось ясно, что денег они так и не получат.

Один из таксистов, оказавшийся в числе тех, кто не дождался оплаты, уже обратился с жалобой в полицию. Сам депутат, через своего представителя, заявил следующее:

«Обвинения в мой адрес не соответствуют действительности», — подчеркнул парламентарий.