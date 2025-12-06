Чайковский без оркестра: на Дворцовой готовят световой спектакль в его честь

В Петербурге в честь 185-летия со дня рождения Петра Чайковского на фасаде Главного штаба состоится световая инсталляция. Зрителям покажут 13 сцен, которые будут сопровождаться произведениями композитора. Спектакль создали при участии специалистов по свету, технических команд и актёров.
Во время второй части программы пройдет финал всероссийского конкурса по-современному медиаискусству «Страна СВЕТА». Темой в этом году были сказочные мотивы. Работы финалистов спроецируют на фасаде Гвардейского корпуса.