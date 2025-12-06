Городовой / Город / Чайковский без оркестра: на Дворцовой готовят световой спектакль в его честь
Чайковский без оркестра: на Дворцовой готовят световой спектакль в его честь

Опубликовано: 6 декабря 2025 19:18
Премьерный показ состоится 6 и 7 декабря в рамках Дней Эрмитажа.

В Петербурге в честь 185-летия со дня рождения Петра Чайковского на фасаде Главного штаба состоится световая инсталляция. Зрителям покажут 13 сцен, которые будут сопровождаться произведениями композитора. Спектакль создали при участии специалистов по свету, технических команд и актёров.

Во время второй части программы пройдет финал всероссийского конкурса по-современному медиаискусству «Страна СВЕТА». Темой в этом году были сказочные мотивы. Работы финалистов спроецируют на фасаде Гвардейского корпуса.

Юлия Аликова
