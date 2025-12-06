Проветривать зимой или нет: хватит читать споры на форумах, публикуем вердикт терапевта

Петербуржцы массово игнорируют главное правило здоровья в отопительный сезон! Терапевт Юлия Маршинцева предупреждает: достаточно забывать об одном простом действии, чтобы заработать хронический насморк и постоянные простуды.
Оказывается, проветривать квартиру зимой нужно даже в лютые морозы. Идеальная схема: 3 раза в день по 5-10 минут, но обязательно выходя из комнаты. Температура в спальне не должна превышать 20 градусов — именно при таких условиях организм полноценно отдыхает.
Самое шокирующее: многие специально не открывают окна во время болезни, опасаясь осложнений. Это роковая ошибка!
«Усугубить заболевание можно, как раз если находиться в том помещении, где постоянно кашлял человек», — объясняет врач. Даже если вы один и сильно больны, достаточно надеть шапку и куртку, проветрить комнату 10 минут и закрыть окно.