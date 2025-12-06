Городовой / Общество / Есть 2 повода - грустный и хороший: Волочкова раскрыла, как часто и зачем она летает в Петербург
Есть 2 повода - грустный и хороший: Волочкова раскрыла, как часто и зачем она летает в Петербург

Опубликовано: 6 декабря 2025 19:00
Есть 2 повода - грустный и хороший: Волочкова раскрыла, как часто и зачем она летает в Петербург
Прима-балерина рассказала, зачем она посещает Северную столицу.

Анастасия Волочкова вопреки различным семейным скандалам, раздуваемым журналистами, оказалась образцовой дочерью и матерью. В эксклюзивном интервью «Городовому» балерина с болью рассказала о главной причине своих приездов в Петербург — тяжело больном отце.

«Я бываю не часто. Папе очень плохо, он 19 лет после инсульта не может оправиться и ничего не говорит, без движения», — поделилась звезда балета.

Её отец, Юрий Волочков, был известным спортсменом — чемпионом Советского Союза по настольному теннису. Трагедия случилась, когда ему было всего 60 лет.

Теперь у балерины в Петербурге живут сразу три поколения семьи: родители, дочь Ариадна, которая учится в питерской Высшей школе экономики, и муж дочери Никита. Несмотря на сложные обстоятельства, Волочкова находит силы поддерживать близких и регулярно навещает их. Так что теперь есть не только грустный, но и светлый повод побывать в городе — увидеться с дочерью.

Игорь Мустафин
Общество
