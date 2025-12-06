Свет по паспорту: почему ребёнку, родителю и бабушке нужны разные лампы — простые правила выбора

С течением времени особенности восприятия света глазами человека изменяются. По мнению специалистов, грамотно подобранное освещение играет ключевую роль в обеспечении зрительного комфорта и сохранении нормального режима сна. Основная новость касается рекомендаций разных типов осветительных приборов для людей всех возрастов.

Особенно чувствительны к свету дети, их зрительная система только формируется, а зрачки широко открыты и пропускают значительно больше света. Инженер по светотехнике Анна Ильчук советует для детских помещений применять рассеивающий свет: выбирать матовые плафоны, светильники с отражённым светом или скрытые светодиоды. Такой вариант помогает снизить нагрузку и поддерживает естественное формирование зрения.

В подростковом возрасте происходят серьёзные изменения не только в поведении, но и в реакции глаз на освещение. По мнению специалистов, активное использование цифровых устройств с холодным светом вечером затрудняет засыпание, потому что сбивает биологические ритмы. Для нормализации сна рекомендуется утром использовать свет тёплого оттенка, в дневное время — нейтрального, а вечером — возврат к мягкому тёплому свету.

Дополнительное освещение, например, настольные лампы или встроенная подсветка, помогает снизить усталость глаз при чтении и учёбе у подростков. Это позволяет уменьшить уровень зрительного напряжения и поддерживать работоспособность при длительных занятиях. Использование локальных источников поможет создать комфортную обстановку как для обучения, так и для отдыха.

У зрелых людей острота зрения устойчива, но постоянное напряжение связано с длительной работой за компьютером, поездками в ночное время и офисным светом. Дома специалистами рекомендуется организовать освещение, способствующее расслаблению, используя мягкий рассеянный свет, настенные и потолочные светильники и возможность выбора разных световых сценариев. Такой подход облегчает снятие усталости, накопившейся за день.

«Со временем зрение ослабевает. После 45—50 лет хрусталик желтеет, становится менее прозрачным — и привычный свет уже кажется тусклее. Поэтому важно повышать яркость освещения и выбирать нейтральный белый свет около 4000 К, особенно в местах чтения и работы», — отмечают специалисты.

Пожилым людям особенно необходим яркий, равномерный свет, поскольку недостаточная освещенность усиливает проблемы со зрением. Установка достаточно мощных осветительных приборов в коридорах, на кухне и других потенциально опасных участках дома помогает снизить риск падений и повышает безопасность. Использование ночных источников света также облегчает самостоятельное передвижение в тёмное время суток.

Для разных периодов жизни эксперты выделяют индивидуальные требования к организации световой среды в помещении. Список основных рекомендаций, связанных с выбором освещения для разных возрастных групп, выглядит так: