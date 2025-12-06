Блеск на бумаге: Swarovski подал заявку на товарный знак в России

Австрийский производитель украшений Swarovski инициировал процесс оформления товарного знака на территории России, направив соответствующие документы в Роспатент. Заявка поступила из Лихтенштейна 1 декабря 2025 года.
Компания планирует закрепить права на свой бренд сразу по четырём категориям Международной классификации товаров и услуг — это классы под номерами 09, 14, 21 и 35. К перечню продукции, заявленных для регистрации, относятся оптика, многочисленные аксессуары, часы и праздничные украшения для новогодней ели.
Swarovski покинул российский рынок летом 2023 года, полностью остановив свою деятельность в стране. До этого, весной 2022 года, компания прекратила работу собственных магазинов и закрыла интернет-продажи. Таким образом, бренд был недоступен для покупателей более года.