Блеск на бумаге: Swarovski подал заявку на товарный знак в России
Блеск на бумаге: Swarovski подал заявку на товарный знак в России

Опубликовано: 6 декабря 2025 20:26
Городовой ру

Регистрация товарного знака произведена сразу по четырём категориям международной классификации.

Австрийский производитель украшений Swarovski инициировал процесс оформления товарного знака на территории России, направив соответствующие документы в Роспатент. Заявка поступила из Лихтенштейна 1 декабря 2025 года.

Компания планирует закрепить права на свой бренд сразу по четырём категориям Международной классификации товаров и услуг — это классы под номерами 09, 14, 21 и 35. К перечню продукции, заявленных для регистрации, относятся оптика, многочисленные аксессуары, часы и праздничные украшения для новогодней ели.

Swarovski покинул российский рынок летом 2023 года, полностью остановив свою деятельность в стране. До этого, весной 2022 года, компания прекратила работу собственных магазинов и закрыла интернет-продажи. Таким образом, бренд был недоступен для покупателей более года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
