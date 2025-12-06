Учиться — опасно? Мошенники поджидают школьников в «кабинете учащегося»

В последние дни специалисты ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредили о появлении новых мошеннических схем, нацеленных на учащихся. Злоумышленники создают сайты, внешне напоминающие официальные ресурсы Министерства науки и высшего образования России, а также портал государственных услуг. Основная их цель — незаконное получение личных данных и сведений об учетных записях школьников.

Схема действует следующим образом: подросткам предлагают пройти авторизацию на поддельной странице, которая вплотную копирует раздел «Личный кабинет учащегося», причем в адресе сайта присутствует слово «minobrnauki». Для входа требуется предоставить такие сведения, как фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета или реквизиты паспорта. После этого посетителей перемещают на другую мошенническую страницу, где им демонстрируется форма входа на госуслуги.

Там размещают уведомление о якобы подозрительном входе в систему и предлагают восстановить доступ с помощью телефонного звонка или общения в мессенджере. На этом этапе организаторы схемы получают не только логины и пароли, но и коды, необходимые для двухфакторной защиты аккаунта. Особую опасность представляет тот факт, что система автоматически использует полученные из СМС коды, не оставляя шанс пользователю заметить неправомерный доступ.

«Пользователям рекомендуют быть особенно аккуратными при получении звонков или уведомлений от неизвестных номеров, не передавать никому коды из СМС и всегда вручную вводить адрес портала в браузере. Важно помнить: Минобрнауки не ведет личные кабинеты учащихся и не проводит коммуникацию через Telegram-ботов», — отметили в пресс-службе.