Секреты XVIII века: почему на Неве в Петербурге «виделись» водопады

Эхо порогов, о которых напоминают лишь названия.

Нева — одна из главных артерий Санкт-Петербурга, река, чье имя ассоциируется с величием и спокойствием.

Однако, погрузившись в исторические карты и свидетельства прошлых веков, можно обнаружить удивительные факты, ставящие под сомнение привычное представление о спокойствии Невы.

На карте «План Санкт-Петербурга и реки Невы» 1725 года, составленной голландским картографом Рейнером Оттенсом, красуется загадочная надпись на двух языках: на латыни «Ingens Cataracta fluminus Neva» — “огромные пороги или водопад на Неве”, и на голландском «Groote waterval in de riv. Neva» — “большой водопад на реке Нева”.

Загадочный “водопад” на голландской карте

Латинское слово “cataracta” могло означать как пороги, так и водопад, но голландская формулировка, “Groote waterval”, не оставляет сомнений — составитель карты имел в виду именно водопад.

Аналогичные обозначения встречаются и на немецких картах того времени, например, «Großer Wasserfald im Neva Stromкате». Возникает закономерный вопрос: действительно ли на Неве в XVIII веке существовал водопад?

Пороги, а не водопад: геологическая версия

Для рек Ленинградской области пороги и водопады — явление нередкое. Ближайший водопад находится всего в 14 километрах от Невы, на её притоке — Тосне.

Хотя он и не может сравниться с грандиозностью Ниагарского водопада, для равнинной местности это достаточно крупное природное образование.

Однако к XVIII веку вероятность существования водопада на самой Неве сводится к минимуму. Водопады, падая с определенной высоты, вызывают разрушение горных пород — процесс, известный как “пятящаяся эрозия”.

В Ленинградской области водопады часто формируются на известняковых отложениях, которые довольно податливы к разрушающей силе воды.

Например, Тосненский водопад постепенно “шагает” вверх по реке со средней скоростью около метра в год. Теоретически, за сотни лет существования Невы, любой водопад на её пути мог бы успеть разрушиться, оставив после себя лишь пороги.

Иностранные карты и свидетельства местных жителей

О водопаде на Неве нет никаких достоверных данных, кроме заметок на иностранных картах. Составители этих карт, вероятно, никогда не видели реку собственными глазами.

Более того, на карте Рейнера Оттенса местоположение предполагаемых порогов указано неточно. Скорее всего, информация о водопаде была основана на впечатлениях какого-нибудь путешественника.

А вот о смертоносных порогах на Неве знали местные жители. В начале XVII века ладожане описывали путь от порогов до города Канец (ныне Отрадное) протяженностью в 25 верст.

“Путь свободный с знатцами ж, а без них невозможно, потому, что в редких местах есть камень под водою”, — говорили они, указывая на скрытые опасности.

Ивановские пороги: место кораблекрушений

Ивановские пороги — участок Невы длиной около 2 километров, простирающийся от деревни Островки до деревни Пороги. В районе устья реки Святки Нева резко сужается до 210 метров, образуя бурную стремнину.

После этой узкой зоны река вновь широко разливается, обнажая под водой обширные каменистые отмели — Ивановскую и Большепорожскую луды.

Этот участок реки издавна был местом многочисленных происшествий: торговые и пассажирские суда часто наскакивали на подводные камни, получали пробоины и тонули.

В начале июля 1892 года пассажирский пароход «Валаамо» налетел на подводный камень. К счастью, пароход шел не один, и другие суда смогли прийти на помощь.

Однако пассажирам парохода «Рыбка» повезло меньше: 30 апреля 1902 года судно, наскочив на камень, получило пробоину. В холодную воду упали несколько пассажиров, и спасти удалось не всех.

Даже в современной навигации этот участок остается сложным. В 2020 году в районе деревни Большие Пороги сел на мель танкер «Нефтерудовоз 58М», и его вытягивали трое суток.

Инженерные решения Петровской эпохи

В петровские времена ситуация была еще более затруднительной. Суда самостоятельно пройти вверх по течению Невы не могли. Для доставки грузов в Петербург строились специальные “одноразовые” барки, которые по прибытии разбирали на дрова.

Возвращение судна было возможно, но требовало длительного и дорогостоящего процесса — буксировки через пороги. Корабли разгружались до порогов, проходили опасный участок, а затем загружались вновь.

Грузы же переправлялись на лошадях по организованной коноводческой станции.

Проблемой порогов занимались с самого основания Петербурга. Пётр I даже предлагал проект механизма с колесом, приводимым в движение течением реки, которое бы наматывало канаты, тянувшие судно вверх.

В 1721 году инженер Б. Х. Миних предлагал забить у берегов Невы поперечные сваи с каменным заполнением для поднятия уровня воды. В 1722 году на мысе реки Святки рассматривался проект строительства канала со шлюзом и крепости для его защиты.

Однако эти грандиозные планы так и не были полностью реализованы, ограничившись обустройством бечевника и расчисткой фарватера.

Борьба с порогами: от взрывов до дноуглубительных работ

Вопрос строительства обходного канала поднимался снова в 1765 году. В 1820 году на порогах провели взрывные работы, подорвав большие камни, и проложили подводный Пеллинский канал длиной 418 метров.

Следующая расчистка состоялась в 1913 году, а окончательно пороги были устранены в 1930-х годах. В период с 1973 по 1978 год проводились масштабные дноуглубительные работы, в ходе которых была срезана каменная мель.

Сегодня, как таковых, порогов уже нет, осталось лишь географическое название. Однако даже после всех этих преобразований, судоходство в этом месте по-прежнему остается сложным, напоминая о давних временах, когда Нева была рекой, полной опасностей и тайн.