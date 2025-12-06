Секс, кожа и бархат: стилист Лисовец дал прогноз моды на 2026 год

Вот какие вещи можно закупать уже сейчас.

Владислав Лисовец, известный стилист и телеведущий, сделал сенсационное заявление о том, что ждет моду в 2026 году. По словам эксперта моды, грядущий сезон станет революцией в мире стиля, где главным трендом будет не просто одежда, а смелая сексуальность и интеллигентная элегантность.

Прежде всего, обращает на себя внимание разнообразие цветовой палитры.

«Цвета на самом деле на любой вкус», — подчёркивает Лисовец. В тренде останутся насыщенные, по‑летнему яркие оттенки: красный, бордовый, оранжевый и жёлтый.

Но наряду с ними уверенно заявляют о себе и приглушённые, «пыльные» тона — бежевый, пыльно‑розовый, фисташковый и даже фисташковый хаки. Каждый дизайнер предлагает свой вариант, так что выбор цвета становится настоящим полем для самовыражения.

Не менее впечатляющие перемены ждут нас в работе с тканями. Стилист отмечает, что в новом сезоне контрастность выходит на первый план:

«Если раньше мы спокойно сочетали ткани, то в этот раз тяжёлые, плотные ткани — пальтовые, бархатные, кожу — мы сочетаем с нежнейшими, полупрозрачными тканями». Такое смелое комбинирование, по словам эксперта, становится абсолютной нормой. Сочетание массивного бархата или кожи с воздушными, почти прозрачными материалами придаёт образам неожиданную глубину и оригинальность.

Но главное, что определяет дух моды 2026 года, — это общее настроение образов. Лисовец формулирует его чётко:

«Основной тренд — это, конечно, сексуальность, нежность, интеллигентность и элегантность». На смену спортивным и кричащим силуэтам приходят сдержанные, утончённые ансамбли, которые подчёркивают фигуру, не переходя грань избыточности. Элегантность становится ключевым словом: лаконичность кроя, изысканность деталей и умение балансировать между яркостью и сдержанностью выходят на первый план.

Таким образом, мода 2026 года предлагает нам не жёсткие правила, а скорее вдохновляющий набор инструментов. Это палитра оттенков на любой вкус, смелые эксперименты с тканями и главный ориентир — элегантность, в которой находят отражение и сексуальность, и нежность, и интеллигентность.