5 миллионов петербуржцев и один перегон: поможет ли горожанам открытие Красносельско-Калининской линии метро

Санкт-Петербург, мегаполис с населением более 5 миллионов человек, готовится к запуску новой Красносельско-Калининской линии метро.

Ожидаемое событие, призванное облегчить жизнь горожанам, вызывает вопросы о реальной масштабируемости и пользе нового транспортного узла.

Даниил Воронин, основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли», делится с порталом «Городовой» своим видением ситуации.

Реальная польза для 5 миллионов: оценка эксперта

“Ну, если мы берем всех горожан, все 5 миллионов, то если она мало поможет, потому что там будет один короткий перегон и в транспортном смысле от него смысла не очень много”, — отмечает Даниил Воронин.

По его словам, ожидаемая шестая линия метро, по сути, представляет собой “один короткий перегон”, который вряд ли окажет существенное влияние на транспортную ситуацию всего города.

Загадочная “наземная пересадка”

Особое беспокойство у эксперта вызывает вопрос организации пересадки между линиями.

“У меня до сих пор нет понимания, в каком виде будут открывать пересадку. Потому что я слышу версии, что будут делать наземную пересадку, то есть тоннель, по которому проход будет осуществляться еще не готов. И будет так называемая наземная пересадка”.

Это означает, что пассажирам, возможно, придется выходить на улицу, чтобы пересесть на другой поезд.

“То есть, по факту, пассажирам нужно будет просто выйти и зайти обратно в метро”.

Такая схема, очевидно, не соответствует представлениям о современном и удобном метрополитене.

“Капля в море” для миллионов

Сам же “небольшой перегон” линии, по его мнению, “не особо поможет жителям в Красносельском районе”. Хотя, возможно, “тысяч для 20-ти, может, для 30-ти, если метро будет в пешей на доступности, ситуация улучшится”.

Однако для такого крупного города, как Петербург, это лишь незначительное улучшение:

“Но для 5-миллионного города это, конечно, капля в море”.

Медийный эффект и сроки открытия

Эксперт склонен полагать, что открытие новой линии метро в большей степени ориентировано на “медийный пиар-эффект” от новых станций.

Учитывая, что “открытие, скорее всего, в этом году, если состоится, то чисто техническое. В следующем году, скорее всего, первый-второй квартал уже откроется для пассажиров”.

Вывод: лучше, чем ничего, но далеко не идеал

Несмотря на критическую оценку, Даниил Воронин признает:

“В целом, это конечно, лучше, чем ничего. И для какой-то части населения действительно будет улучшение”.

Однако он вновь подчеркивает:

“Но, я уже сказал, что это капля в море”.

Новая линия метро, несмотря на свои ограничения, все же может принести определённую пользу, но не сможет кардинально решить транспортные проблемы многомиллионного города.