На улице Маршала Захарова — конопляная «засада»: петербуржец вырастил в квартире два куста

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину 38 лет, выращивающего дома коноплю. Об этом сообщили представители пресс-службы Главного управления МВД по городу и Ленинградской области. Во время проверки в его квартире обнаружили два куста растения, а также изъяли 32 грамма гашиша и свыше 150 грамм марихуаны, расфасованной по пакетам.
Помимо этого, у мужчины нашли электронные весы, упаковочные материалы и оборудование, предназначенное для разведения растений, содержащих наркотические вещества. По данным полиции, он занимался выращиванием конопли с намерением сбывать продукцию лично покупателям.
«В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий задержанный был изобличен в организации культивирования конопли с целью последующего сбыта методом «из рук в руки», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В отношении задержанного следователи Красносельского района начали уголовное преследование. Дело заведено по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, что предполагает наказание за покушение на незаконный оборот наркотических средств.