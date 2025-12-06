Красные мигалки у центра имени Алмазова: зачем туда стянули около десяти пожарных машин?
Опубликовано: 6 декабря 2025 21:58
По предварительным данным, причиной инцидента стало ошибочное срабатывание системы оповещения.
Во второй половине дня к научно-медицинскому учреждению имени Алмазова в Санкт-Петербурге были направлены около десяти пожарных автомашин.
Как сообщают очевидцы, причиной стала ложная тревога — пожарная система безопасности сработала ошибочно. Видео произошедшего было опубликовано в соцсетях.