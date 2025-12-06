Почему конец 2025‑го у Нострадамуса звучит как приговор: «уничтожит всё живое»

С приближением конца 2025 года в различных странах обсуждается мнение, будто знаменитый астролог XVI века Нострадамус предвидел важные и, как считают комментаторы, тревожные события для этого периода. По утверждениям интерпретаторов, его катрены касаются возможных вооружённых конфликтов в Европе, падения небесного тела и прихода так называемого «властителя вод», которого связывают то с природными катастрофами, то с политиками, связанными с водной стихией.

В частности, многочисленные обсуждения вызвали строки о завершении затяжной войны. Несмотря на то, что упоминаний конкретных государств или народов в текстах астролога нет, ряд толкователей склонны видеть в этом намёк на противостояние между Россией и Украиной. Однако большинство катренов написано крайне туманно, что позволяет по-разному трактовать смысл пророчеств.

Темы возможных катастроф не исчерпываются войнами: согласно ряду прочтений, в текстах Нострадамуса якобы содержатся указания на возвращение серьёзного заболевания и новые эпидемии. Также в катренах встречаются образы ожесточённых столкновений в Европе, а в числе опасностей называют «врагов внутри и снаружи» и некую страшную болезнь из прошлого, что, по мнению некоторых, напоминает недавнюю пандемию.

Образ, вызывающий наибольшую тревогу у последователей подобных теорий, — загадочный «огненный шар», грозящий обрушиться на планету и изменить привычный уклад жизни. Сторонники апокалиптических версий активно сопоставляют эти необычные прогнозы с астрономическими каталогами, надеясь каждый раз указать на очередной астероид, способный навредить Земле. Однако специалисты подчёркивают, что все обнаруженные космические тела с потенциально опасной траекторией тщательно изучаются, и ни одно из них не представляет угрозы в 2025 году.

Как подчёркивают эксперты, Нострадамусу регулярно приписывают предупреждения о возможных катастрофах различной природы: от масштабных военных конфликтов до разрушительных явлений в природе. Стиль изложения этих пророчеств — крайне неопределённый, что позволяет использовать их для обсуждения любых кризисных явлений, будь то колебания на финансовых рынках или появление новой болезни.

Тем временем специалисты советуют не поддаваться тревожным публикациям и напоминают, что астролог никогда не называл конкретных дат, а его прогнозы допускают самые разные трактовки. Как отмечают исследователи:

точные годы и месяцы в текстах Нострадамуса не появляются;

трактовать содержание большинства катренов можно по-разному;

многие «апокалиптические» сценарии основаны на домыслах и не имеют надёжной исторической опоры.

«Не поддавайтесь панике из-за публикаций в прессе», — призывают учёные.