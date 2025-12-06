Городовой / Город / Город, где архитектура — культ: в Петербурге представили первый в России учебник по социальной архитектуре
Опубликовано: 6 декабря 2025 19:36
Учебник предназначен для использования преподавателями и магистрантами.

В Санкт-Петербурге состоялась международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура», в ходе которой был впервые представлен специальный учебник «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». Это издание стало итогом совместной работы российских учёных, сфокусированных на формировании новой междисциплинарной области. Книга вышла под редакцией профессора Московского государственного университета Сергея Володенкова, который отметил:

«Это первое в России системное научно-методическое издание, которое посвящено новой междисциплинарной области знаний и профессиональной деятельности, то есть социальной архитектуре. Работа над ним стала результатом осознанной потребности российского научного сообщества».

Учебник предназначен для преподавателей и магистрантов социально-гуманитарных направлений. По словам Володенкова, издание опирается на комплексный подход к проактивному моделированию и проектированию общественных процессов. Основу книги составили современные научные подходы, выработанные в ходе профессиональных дискуссий и исследовательских проектов.

В учебнике также отражён накопленный опыт магистерских программ по социальной архитектуре, которые стартовали в сентябре 2025 года в Московском государственном университете и Финансовом университете при правительстве России. Предполагается, что с сентября 2026 года подобные курсы появятся и в других ведущих отечественных вузах. В 2025 году, после профильной конференции в Севастопольском государственном университете, было принято решение создать рабочую группу для подготовки данного стандарта образовательной литературы.

Над учебником, кроме Володенкова, работали специалисты из МГУ, МФТИ, а также сотрудник администрации президента страны. Таким образом, команда авторов объединила представителей сразу нескольких сфер — от науки до государственной службы. Книга призвана стать фундаментом для новых образовательных программ по социальной архитектуре.

Автор:
Юлия Аликова
