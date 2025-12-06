Белорусский бензин пошёл нарасхват: на Петербургской бирже продажи взлетели в восемь раз

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже начали реализовывать автомобильный бензин значительно активнее в начале декабря. Согласно данным Национального биржевого ценового агентства, объёмы торгов за год увеличились более чем в восемь раз. За одну неделю на рынке было реализовано 5,04 тысячи тонн топлива, хотя по сравнению с предыдущими днями эта цифра несколько снизилась.
5 декабря заметили увеличение числа сделок, что объясняют тем, что ряд предложений не удалось реализовать полностью накануне. Отмечается, что большинство поставщиков не смогли продать весь объём топлива, запланированный к реализации днём ранее. Такое изменение динамики повлияло на активность в последующий день.
В октябре руководитель биржевой площадки Игорь Артемьев рассказал о заметном увеличении поставок белорусского топлива, произведённого на основе российской нефти, на торги в Санкт-Петербурге.