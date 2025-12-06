Городовой / Город / Белорусский бензин пошёл нарасхват: на Петербургской бирже продажи взлетели в восемь раз
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Учиться — опасно? Мошенники поджидают школьников в «кабинете учащегося» Город
Тракторная улица: зачем в Петербурге строили пролетарскую утопию без ванных комнат Город
Свет по паспорту: почему ребёнку, родителю и бабушке нужны разные лампы — простые правила выбора Город
Город, где архитектура — культ: в Петербурге представили первый в России учебник по социальной архитектуре Город
Секс, кожа и бархат: стилист Лисовец дал прогноз моды на 2026 год Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Белорусский бензин пошёл нарасхват: на Петербургской бирже продажи взлетели в восемь раз

Опубликовано: 6 декабря 2025 18:32
Белорусский бензин пошёл нарасхват: на Петербургской бирже продажи взлетели в восемь раз
Белорусский бензин пошёл нарасхват: на Петербургской бирже продажи взлетели в восемь раз
Городовой ру

Топливо для производства изготавливают на основе нефти российского происхождения.

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже начали реализовывать автомобильный бензин значительно активнее в начале декабря. Согласно данным Национального биржевого ценового агентства, объёмы торгов за год увеличились более чем в восемь раз. За одну неделю на рынке было реализовано 5,04 тысячи тонн топлива, хотя по сравнению с предыдущими днями эта цифра несколько снизилась.

5 декабря заметили увеличение числа сделок, что объясняют тем, что ряд предложений не удалось реализовать полностью накануне. Отмечается, что большинство поставщиков не смогли продать весь объём топлива, запланированный к реализации днём ранее. Такое изменение динамики повлияло на активность в последующий день.

В октябре руководитель биржевой площадки Игорь Артемьев рассказал о заметном увеличении поставок белорусского топлива, произведённого на основе российской нефти, на торги в Санкт-Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью