Каждый третий — себе доктор: ВЦИОМ о масштабах самолечения в России

В России более трети граждан, принявших участие в исследовании, предпочитают лечиться без помощи специалистов, избегая посещения медицинских учреждений. Такой подход отмечают 35% респондентов. Уровень удовлетворённости медицинским обслуживанием остаётся невысоким: свыше половины опрошенных сообщили, что качество работы медиков их не устраивает.
Одной из наиболее распространённых проблем пациенты называют нехватку медицинских работников и недостаток квалификации персонала. На этом фоне наблюдается увеличение спроса на услуги частных клиник. К примеру, сегодня 17% россиян выбирают платное лечение, что существенно выше показателя 2006 года, когда этот уровень не превышал 6%.
Примечательно, что в двух крупнейших городах — в столице и Санкт-Петербурге — люди поступают иначе. Их удовлетворённость предоставляемой помощью примерно в полтора раза превышает средние по стране значения. Это связывают с масштабными реформами в здравоохранении, внедрением новых технологий и работой высокопрофессиональных врачей.
Министерство здравоохранения обращает внимание, что самостоятельное назначение препаратов и отказ от квалифицированной помощи могут иметь серьёзные последствия. Специалисты ведомства подчёркивают:
«Самостоятельный прием лекарств, особенно антибиотиков и сильнодействующих средств, повышает риск побочных реакций и развития устойчивости к лечению, а также приводит к позднему обращению к врачу, что ухудшает прогноз при серьезных заболеваниях, включая онкологические и сердечно-сосудистые», — говорится в сообщении Минздрава.