Городовой / Город / В Петербурге светофоры заговорили — но не так, как вы думаете: что в них изменили на самом деле
Опубликовано: 6 декабря 2025 16:06
В Санкт-Петербурге установили около 200 светофоров с голосовым сопровождением для пешеходов.

В Петербурге на городских улицах появилось около двух сотен современных светофоров, которые способны оповещать пешеходов с помощью голосовых сообщений. Особенность таких устройств заключается в том, что они самостоятельно подстраивают уровень громкости в зависимости от того, насколько шумно вокруг. Благодаря этому ночью сигналы будут приглушёнными и не помешают покою, а в дневное время их будет хорошо слышно даже в потоке людей и транспорта.

Главной темой стали как раз эти регулировщики дорожного движения, снабжённые звуковым сопровождением, — технология уже внедрена на самых оживлённых перегонах города. Сервер централизованно отслеживает работу светофоров, что позволяет техническим службам быстро узнавать о неполадках и оперативно их устранять. Подобное оборудование разрабатывалось специалистами из Санкт-Петербурга.

Всего в городе подобных «говорящих» перекрёстков действует свыше 7 тысяч. Новые образцы с возможностью изменения громкости ежедневно расширяют своё присутствие. Количество таких звуковых помощников на петербургских улицах растёт, делая дорожную инфраструктуру безопаснее для всех жителей.

Автор:
Юлия Аликова
