Штрафом не отделаешься: в Госдуме предложили лишать прав за липовый знак «Инвалид»

В нижней палате парламента рассмотрят инициативу, подразумевающую введение более строгих наказаний за незаконное применение специального опознавательного знака для водителей с инвалидностью, сообщают «Известия».
Согласно новелле, санкции планируется установить в следующем размере:
- гражданам — 7500 рублей;
- должностным лицам — 20 тысяч рублей;
- организациям — 500 тысяч рублей.
При повторном нарушении возможно лишение права управления автомобилем на срок до трёх месяцев.
В основе предлагаемых изменений лежит тревожная тенденция: все чаще люди незаконно используют знак, предназначенный для бесплатного размещения на парковке, тем самым затрудняя передвижение автолюбителей с ограничениями по здоровью.
Автор законодательной инициативы, председатель комитета по труду, социальной политике и вопросам ветеранов Ярослав Нилов пояснил в своем сообщении в социальной сети:
«Не должны настоящие инвалиды и перевозящие их близкие колесить вокруг соцобъектов в поисках свободных парковочных мест, пока те заняты самозванцами! Если действующие санкции для таких мошенников неэффективны, их нужно повышать».
На сегодняшний день часть 12.4 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает только штраф в пять тысяч рублей за несанкционированную установку знака, однако отдельного наказания за повторное действие нет.
Стоит отметить, что недавно в отдельных районах Петербурга были ужесточены и правила ночной платной парковки.