Городовой / Город / Штрафом не отделаешься: в Госдуме предложили лишать прав за липовый знак «Инвалид»
Штрафом не отделаешься: в Госдуме предложили лишать прав за липовый знак «Инвалид»

Опубликовано: 6 декабря 2025 15:30
Обсуждается инициатива об увеличении штрафа за первое нарушение и лишении водительских прав на три месяца за повторное.

В нижней палате парламента рассмотрят инициативу, подразумевающую введение более строгих наказаний за незаконное применение специального опознавательного знака для водителей с инвалидностью, сообщают «Известия».

Согласно новелле, санкции планируется установить в следующем размере:

  • гражданам — 7500 рублей;
  • должностным лицам — 20 тысяч рублей;
  • организациям — 500 тысяч рублей.

При повторном нарушении возможно лишение права управления автомобилем на срок до трёх месяцев.

В основе предлагаемых изменений лежит тревожная тенденция: все чаще люди незаконно используют знак, предназначенный для бесплатного размещения на парковке, тем самым затрудняя передвижение автолюбителей с ограничениями по здоровью.

Автор законодательной инициативы, председатель комитета по труду, социальной политике и вопросам ветеранов Ярослав Нилов пояснил в своем сообщении в социальной сети:

«Не должны настоящие инвалиды и перевозящие их близкие колесить вокруг соцобъектов в поисках свободных парковочных мест, пока те заняты самозванцами! Если действующие санкции для таких мошенников неэффективны, их нужно повышать».

На сегодняшний день часть 12.4 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает только штраф в пять тысяч рублей за несанкционированную установку знака, однако отдельного наказания за повторное действие нет.

Стоит отметить, что недавно в отдельных районах Петербурга были ужесточены и правила ночной платной парковки.

Юлия Аликова
