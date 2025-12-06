Городовой / Город / На Неве заводят моторы: Петербург вливает 55 млрд рублей в автокластер
На Неве заводят моторы: Петербург вливает 55 млрд рублей в автокластер

Опубликовано: 6 декабря 2025 14:54
В городе объявлено о планах строительства первого научно-исследовательского центра, специализирующегося на легковом автомобилестроении.

В ближайшие годы Санкт-Петербург планирует направить около 55 миллиардов рублей в развитие автомобильного кластера в районе «Шушары», где располагается Особая экономическая зона города. Об этом рассказал Александр Ситов, возглавляющий комитет по промышленности города. В результате этого проекта может быть создано приблизительно 2 тысячи новых рабочих мест.

Ключевым событием станет организация научно-исследовательского центра для легкового автопрома в Северо-Западном регионе — подобного объекта здесь ещё не было. По словам Ситова, для центра строится здание площадью 18 тысяч квадратных метров, которое впоследствии сдадут инвестору в аренду. Кроме того, рассматривается возможность создания неподалеку полигона для испытания автомобилей.

В промзоне «Шушары» уже работают такие автомобильные предприятия, как завод Aurus (ранее производственные мощности принадлежали Toyota) и AGR (ранее — площадка General Motors). Исторически этот кластер развивался как центр автомобильной промышленности города. В новой концепции здесь появится не только производственный, но и исследовательский сегмент.

Город дополнительно получит 13,1 миллиарда рублей из федерального бюджета в виде инфраструктурного займа. Эти средства предназначены для модернизации двух направлений: всесезонного морского курорта «Санкт-Петербург Марина» (также называемого «Горская») и Особой экономической зоны, в том числе на формирование центра автомобилестроения. Из всей суммы по развитию ОЭЗ предусмотрено выделить около 3,1 миллиарда рублей.

Особая экономическая зона Санкт-Петербурга работает с 2007 года и специализируется на технических инновациях. В настоящее время здесь зарегистрированы 66 компаний-резидентов. Объекты ОЭЗ размещены на четырёх площадках в разных районах: «Нойдорф» в Стрельне занимает 19 гектаров, «Новоорловская» в Приморском районе — 163,3 гектара, «Парнас» в Выборгском районе — 27,6 гектара, а «Шушары» в Пушкинском — 127 гектаров.

Автор:
Юлия Аликова
Город
