Старость подождёт: пенсионный возраст повышать не станут — пока

В настоящее время не существует подготовленных законопроектов, посвящённых этому вопросу.

В ближайшие годы в России не планируется изменение возраста выхода на пенсию. Об этом стало известно после того, как в разных кругах вновь стали обсуждать тему возможного повышения пенсионного возраста. Представители Государственной Думы пояснили, что в течение следующего десятилетия возможность новой пенсионной реформы даже не рассматривается.

Существующий порядок выхода на пенсию предполагает следующую поэтапную систему: в 2026 году мужчины смогут уйти на пенсию с 64 лет, женщины — с 59 лет. По завершении периода постепенного повышения, к 2028 году, указанные показатели составят 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин. Для получения страховой пенсии необходим трудовой стаж не менее 15 лет, а также 30 пенсионных баллов.

Назначение пенсии по страховому принципу происходит после личной подачи заявления гражданином. Гражданин самостоятельно принимает решение о времени обращения за пенсией. При этом ряд депутатов в последнее время размышляют об изменениях в пенсионном регулировании, однако никаких формальных законопроектов по увеличению пенсионного возраста на рассмотрении нет.

Также стоит отметить, что обсуждаются другие потенциальные нововведения. Ранее в законодательном органе прозвучало предложение увеличить минимальную пенсию до 50 000 рублей. Пока подобные инициативы остаются на стадии идей и не получили правового оформления.

Администрация страны и профильные ведомства сохраняют действующую систему пенсионного обеспечения, не внося существенных изменений в возрастные рамки, что подтверждается свежими заявлениями официальных лиц.

Таким образом, слухи о новых изменениях правил выхода на пенсию или о скором их принятии не соответствуют действительности.