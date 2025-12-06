Операционная без границ: петербургский хирург объединился с врачами Таджикистана ради уникальной операции

В Худжанде недавно провели сложную медицинскую процедуру, в ходе которой хирурги спасли ногу мужчины, находившегося под угрозой ампутации из-за тяжёлого нарушения кровотока и начавшейся гангрены. Основную роль в операции сыграл сосудистый хирург Сергей Платонов из Санкт-Петербурга, который был приглашён местными врачами в клинику «Дастаи Дил».
Операция стала возможной после того, как предыдущая попытка восстановить сосуды не принесла результата. Благодаря вмешательству специалистов удалось улучшить кровоснабжение больной конечности и устранить риск дальнейшего развития болезни.
Процедуру провели через небольшой прокол при помощи современных катетеров и инструментов. Как пояснили в пресс-службе учреждения, хирургам удалось выполнить сразу несколько задач:
- восстановить движение крови по сильно суженным сосудам;
- обеспечить приток крови к страдающей от недостатка кислорода ноге;
- предотвратить ампутацию конечности.
«Через небольшой прокол с помощью специальных катетеров и инструментов хирурги смогли: восстановить проходимость критически суженных сосудов; вернуть кровоснабжение в ишемизированную конечность; спасти ногу от ампутации», — отметили в пресс-службе.