На Харченко смонтировали обводную линию — что пустят в обход и что это меняет

Новости по теме

Аварии, которых не случилось: в Петербурге «умные» датчики предотвратили свыше 880 дефектов трубопроводов

Перейти

На вкус и запах — стейк, но мяса в составе нет: шеф-повар объяснил, как из цветной капусты сделать блюдо ресторанного уровня

Перейти

Запах старого Петербурга: как клинеры борются с плесенью и сыростью

Перейти

В Красногвардейском районе нашли систему водоснабжения XVII века — как она здесь оказалась?

Перейти

Не ремонт, а пристальный взгляд: наблюдение за домами у провала на улице Харченко обойдётся почти в 4,7 млн рублей

Перейти