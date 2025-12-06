На Харченко смонтировали обводную линию — что пустят в обход и что это меняет

Вечером 5 декабря специалисты предприятия, отвечающего за водоснабжение и водоотведение, выполняли работы на Харченко. Рабочие уже проложили дополнительный трубопровод для вывода стоков, что позволило предотвратить сбои в их отведении. Об этом сообщили в информационной службе организации.
В настоящее время обходная линия функционирует согласно норме. Как пояснили работники предприятия, в вечернее время потребление воды среди горожан увеличивается, из-за чего объём сточных вод становится больше. Даже в зимнее время их температура превышает +15 градусов.
По этой причине из технической шахты выходит пар, сопровождающийся специфическим запахом. Для устранения неудобства сотрудники дополнительно укрепили швы люка. Таким образом, система вывода сточных вод на Харченко сейчас действует стабильно.