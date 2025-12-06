От рукописей к миллиардам: 5 книг, чья цена поражает воображение

В мире, где информация становится доступной по щелчку пальцев, старинные книги приобретают особую ценность. Их редкость, историческое значение и культурное наследие превращают их в объекты желания для самых богатых коллекционеров.

Цены на эти экземпляры могут достигать десятков миллионов долларов, делая их поистине сокровищами прошлого.

Евангелие Генриха Льва: шедевр XII века за 11,7 млн долларов

Одним из таких шедевров является «The Gospel of Henry the Lion» — Евангелие Генриха Льва. Созданная в 1188 году в бенедиктинском аббатстве Хельмарсхаузен, эта рукопись была выполнена по заказу герцога Саксонии и Баварии.

“Книга предназначалась для алтаря Девы Марии в соборе Брауншвейга”.

Манускрипт, украшенный 50 уникальными изображениями в романском стиле, представляет собой вершину книжного искусства XII века.

После таинственного исчезновения, книга вновь обрела себя в 1983 году, когда правительство Германии приобрело её на аукционе в Лондоне за внушительные 11,7 миллиона долларов.

Сегодня рукопись хранится в библиотеке имени Герцога Августа, выставляясь для всеобщего обозрения лишь раз в два года.

Молитвенник Ротшильдов: история, украденная и проданная

«Rothschild Prayer Book» — фламандский молитвенник, изданный в 1505 году, — также имеет бурную историю.

Приобретённая одной из самых богатых семей мира, Ротшильдами, рукопись, оформленная золотом и красочными миниатюрами эпохи Возрождения, стала жертвой нацистского режима.

В 1938 году книга была похищена, а четыре года спустя передана Гитлером Венской национальной библиотеке. Спустя годы, в 1999 году, 67-страничная рукопись была продана анонимному коллекционеру за 13,38 миллиона долларов.

Позднее, в 2014 году, её приобрёл австралийский медиамагнат Керри Стоукс за 13,6 миллиона долларов. Сейчас манускрипт находится на хранении в Австралийской национальной библиотеке.

Массачусетская книга псалмов: первый отголосок Америки

«Bay Psalm Book» — одна из самых дорогих печатных книг в мире, ставшая первым изданием британских колонистов в Северной Америке.

Напечатанная в 1640 году в городе Кембридж, эта книга содержит переводы псалмов на английский язык, многие из которых сегодня уже не используются.

Несмотря на несовершенство переводов, 11 сохранившихся экземпляров этого издания представляют огромную ценность. Один из них был приобретён американским филантропом Дэвидом Рубенштейном за 14,2 миллиона долларов.

Великая хартия вольностей: камень преткновения власти и прав

«Magna Carta» — Великая хартия вольностей, изданная в 1215 году, — является одним из наиболее известных политико-правовых документов, защищавших права свободных граждан средневековой Англии.

“Это одно из первых изданий, где ограничивались права короля, и излагалась концепция главных прав человека”.

Документ, содержащий 63 статьи, регулировал множество аспектов жизни того времени, включая феодальные повинности, налогообложение и судопроизводство.

Из 17 сохранившихся экземпляров Хартии, один был приобретён Дэвидом Рубенштейном на аукционе Sotheby’s за 21,3 миллиона долларов.

Лестерский кодекс: гений да Винчи за 30,8 млн долларов

Бесспорным лидером по стоимости является «The Codex Leicester» — Лестерский кодекс, созданный Леонардо да Винчи между 1504 и 1510 годами.

Эта тетрадь из 72 страниц содержит “наблюдения, зарисовки, заметки, сложные математические и астрономические расчёты великого художника”.

В ней изложены уникальные научные размышления да Винчи о воде, земле и небесных телах, написанные “зеркальным письмом”.

После пребывания в коллекции графа Лестера и Арманда Хаммера, в 1994 году книгу приобрёл Билл Гейтс за рекордные 30,8 миллиона долларов.

Сегодня кодекс хранится и демонстрируется в Музее искусств Сиэтла, став символом величия человеческого гения.