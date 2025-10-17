«Не имеем права»: Вера Сотникова прокомментировала скандал с подлогом в «Битве экстрасенсов»

После нашумевшей истории с участницей «Битвы экстрасенсов» Вера Сотникова вышла на связь, но не стала ни обелять Олега Шепса, ни выступать против его действий.

Всё началось с рассказа жительницы Петербурга Марии Выбловой. Она обратилась в шоу, чтобы разобраться с «паранормальной активностью» в наследственном доме. На съёмках работали Артём Краснов, Ангелина Изосимова и победитель прошлых сезонов Олег Шепс.

По словам Марии, во время съёмок Шепс сообщил, что к ней явился «дух покойного отца», который просил прощения и произнёс слова: «Моя бабушка была не права». Но именно эти слова, как утверждает девушка, она рассказывала редактору ещё до начала съёмки — и позже поняла, что на ней оставался включённый микрофон.

«Я подумала: откуда он это знает? Потом вспомнила, что говорила про отца в перерыве. И ведь микрофон не снимали. Тогда я и поняла, что в шоу всё заранее известно», — рассказала Мария.

Через несколько дней после выхода эпизода героиня выяснила, что её отец жив — и действительно смогла с ним связаться. Это окончательно подорвало доверие к истории, показанной в эфире.

«Городовой» попытался прояснить ситуацию с подлолгом и скандалом у Веры Сотниковой, актрисы и ведущей проекта, но она дала лаконичный и красноречивый ответ:

«Я никогда не комментирую ничего про “Битву экстрасенсов”. Просто по договору мы не имеем права».

Ни отрицания, ни опровержения — только эта короткая фраза.