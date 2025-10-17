От Голубого зала Константиновского дворца до картошки: Стрельна в деталях

Стрельна — уютный пригород Санкт-Петербурга на берегу Финского залива.
Это место отлично подходит для отдыха и прогулок, если хочется отдохнуть от городской суеты и прикоснуться к истории с красивой природой рядом.
Что посмотреть в Стрельне
Самая известная достопримечательность — Константиновский дворец. Он построен в XVIII веке и является памятником архитектуры в стиле барокко, пишет Трипстер.
Сейчас здесь проходят важные государственные мероприятия, а туристы могут полюбоваться роскошными интерьерами и живописным парком вокруг.
Особенно впечатляет Голубой зал с позолотой и зеркалами, а с террасы дворца открываются потрясающие виды на Финский залив.
Недалеко от дворца расположена Стрельнинская бухта — общественное пространство у залива с детскими площадками, спортплощадками и зоной для пляжного отдыха.
Еще одна памятная точка — Путевой дворец Петра Первого, самая старая постройка в Стрельне. Сейчас там находится музей, пишет Петербург Центр.
Сейчас он на реставрации, но его история оставляет интересный след в развитии этого места.
По преданию, именно здесь, на приусадебном участке по указу Петра впервые в России высадили картофель.
Недалеко от дворца красуется скульптура «Царская прогулка». Монумент изображает Петра I и Екатерину I, шута и двух борзых, пишет Яндекс Путешествия.
Почему стоит приехать
Стрельна сочетает в себе природу, историю и удобное расположение всего в нескольких километрах от Петербурга.
Можно провести здесь однодневную вылазку, гулять по паркам, смотреть дворцы и наслаждаться видами Финского залива.
Это прекрасное место для тех, кто хочет совместить культурные впечатления с отдыхом на свежем воздухе.