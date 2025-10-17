От Голубого зала Константиновского дворца до картошки: Стрельна в деталях

Это место подарит и тишину, и красоту, и частичку царской истории совсем недалеко от Северной столицы.

Стрельна — уютный пригород Санкт-Петербурга на берегу Финского залива.

Это место отлично подходит для отдыха и прогулок, если хочется отдохнуть от городской суеты и прикоснуться к истории с красивой природой рядом.

Что посмотреть в Стрельне

Самая известная достопримечательность — Константиновский дворец. Он построен в XVIII веке и является памятником архитектуры в стиле барокко, пишет Трипстер.

Сейчас здесь проходят важные государственные мероприятия, а туристы могут полюбоваться роскошными интерьерами и живописным парком вокруг.

Особенно впечатляет Голубой зал с позолотой и зеркалами, а с террасы дворца открываются потрясающие виды на Финский залив.

Недалеко от дворца расположена Стрельнинская бухта — общественное пространство у залива с детскими площадками, спортплощадками и зоной для пляжного отдыха.

Еще одна памятная точка — Путевой дворец Петра Первого, самая старая постройка в Стрельне. Сейчас там находится музей, пишет Петербург Центр.

Сейчас он на реставрации, но его история оставляет интересный след в развитии этого места.

По преданию, именно здесь, на приусадебном участке по указу Петра впервые в России высадили картофель.

Недалеко от дворца красуется скульптура «Царская прогулка». Монумент изображает Петра I и Екатерину I, шута и двух борзых, пишет Яндекс Путешествия.

Почему стоит приехать

Стрельна сочетает в себе природу, историю и удобное расположение всего в нескольких километрах от Петербурга.

Можно провести здесь однодневную вылазку, гулять по паркам, смотреть дворцы и наслаждаться видами Финского залива.

Это прекрасное место для тех, кто хочет совместить культурные впечатления с отдыхом на свежем воздухе.