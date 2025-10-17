Автомобильный семафор на Невском: почему Ленинград опередил Москву со светофором

Как цветовая гамма светофоров менялась в СССР и почему?

Появление в Ленинграде первого светофора стало важной вехой в истории дорожного движения страны.

15 января 1930 года на пересечении проспектов 25 Октября и Володарского (современный Невский и Литейный проспекты) установили первый в СССР светофор — тогда его называли «техническим регулировщиком».

Этот эксперимент стал удачным, и почти целый год устройство успешно регулировало движение в одном из самых оживленных перекрестков города.

Технические особенности первого светофора

Первый светофор имел три круглых сигнала — красного, желтого и синего цвета. Интересно, что зеленый цвет тогда заменял синий — инженеры в поисках оптимальной цветовой схемы экспериментировали долго.

Цвета располагались по-разному: например, зеленый (синий) иногда был сверху, красный — снизу.

Трехцветный световой ряд красный — желтый — зеленый утвердился только к 1959 году, когда СССР присоединился к международной конвенции по дорожным знакам и сигналам.

Исторический контекст и развитие

До появления технических новшеств регулирование движения осуществлялось согласно царским указам, инструкции городовых и полиции.

Например, Петр I запрещал кучерам бить прохожих хлыстами, а императрица Анна Иоанновна предписывала за нарушение скоростного режима «бить кнутом и ссылать на каторгу».

Первые дорожные знаки появились в 1911 году, а единые правила дорожного движения в СССР — только в 1959-м.

Пешеходные светофоры Ленинграда

В 1937 году рядом с Домом Ленинградской Торговли (ДЛТ) установили первый пешеходный светофор. Им вручную управляли переходящие дорогу пешеходы — изобретение принадлежит Семену Кацнельсону, выпускнику Ленинградского индустриального института.

Этот тип светофоров до сих пор широко применяется и помогает регулировать движение на улицах Петербурга.

Современность: система управления и количество светофоров

Перекресток Невского с Литейным — один из самых загруженных в городе. На этом «лабораторном» перекрестке первой испытали автоматическую систему управления движением, которая адаптируется под интенсивность транспорта.

Сейчас в Петербурге функционирует около 1800 светофорных групп — совокупностей от 2 до 30 светофоров на перекрестках или пешеходных переходах.

Светофоры усложнились добавлением стрелок, дисплеев и новых секций, повысилась надежность и эффективность регулирования.