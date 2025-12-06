До Шушар по рельсам из «Купчино»: Петербург дал зелёный свет новому трамвайному маршруту

В Санкт-Петербурге утвердили проект трамвайного сообщения между станцией метро «Купчино» и районом Шушары. Решение зафиксировано в официальном распоряжении городского Комитета по транспорту, сообщает 78.ru Новый маршрут включён в перечень под номером два.
Трамвайная линия войдёт в состав направления «Славянка» и свяжет метро со Старорусским проспектом, расположенным в Пушкинском районе города.
Запланировано, что путь пройдет через густонаселённые кварталы и обеспечит жителям удобный доступ к метрополитену. Такой маршрут позволит избегать многокилометровых заторов на Витебском проспекте.
Ранее сообщалось о завершении масштабной реконструкции Трамвайного парка № 7.