До Шушар по рельсам из «Купчино»: Петербург дал зелёный свет новому трамвайному маршруту

Опубликовано: 6 декабря 2025 00:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Новый маршрут будет включён в состав линии «Славянка».

В Санкт-Петербурге утвердили проект трамвайного сообщения между станцией метро «Купчино» и районом Шушары. Решение зафиксировано в официальном распоряжении городского Комитета по транспорту, сообщает 78.ru Новый маршрут включён в перечень под номером два.

Трамвайная линия войдёт в состав направления «Славянка» и свяжет метро со Старорусским проспектом, расположенным в Пушкинском районе города.

Запланировано, что путь пройдет через густонаселённые кварталы и обеспечит жителям удобный доступ к метрополитену. Такой маршрут позволит избегать многокилометровых заторов на Витебском проспекте.

Ранее сообщалось о завершении масштабной реконструкции Трамвайного парка № 7.

Юлия Аликова
