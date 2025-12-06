Городовой / Город / Не инспектор и не дворник: нейросеть уже нашла свыше тысячи граффити на фасадах Петербурга с начала 2025‑го
Не инспектор и не дворник: нейросеть уже нашла свыше тысячи граффити на фасадах Петербурга с начала 2025‑го

Опубликовано: 6 декабря 2025 01:00
В Санкт-Петербурге ежедневно на 186 маршрутах работают восемь комплексов.

С начала нынешнего года системы «Городовой», работающие на основе нейронных сетей, обнаружили более тысячи граффити, появившихся на стенах в различных районах Санкт-Петербурга, сообщает ГАТИ.

Представители ведомства подчеркнули значимость борьбы с несанкционированными надписями для поддержания красивого внешнего облика города.

Особо было отмечено, что фасады зданий, не предназначенных для проживания, составляют неотъемлемую часть городской среды и во многом определяют впечатление, сложившееся у петербуржцев и гостей города.

Комплексы фиксируют такие нарушения автоматически. Восемь мобильных установок ежедневно совершают объезды по 186 маршрутам, охватывая все административные районы города.

Анализируя состояние среды, система формирует предписания, которые впоследствии направляются владельцам объектов.

В инспекции считают, что дистанционный цифровой надзор позволяет максимально быстро информировать собственников о городской политике по содержанию недвижимых объектов.

Ранее сообщалось, что система «Городовой» получила поручение отслеживать образование сосулек на фасадах.

Автор:
Юлия Аликова
Город
