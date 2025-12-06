«Всем пенсионерам по 50 тысяч»: в Госдуме предложили установить 50 тыс. рублей как минимальный размер пенсии

На рассмотрение был вынесен вопрос об увеличении минимального размера страховой пенсии до 50 тысяч рублей. С такой инициативой выступили члены фракции «Справедливая Россия», сообщает РИА Новости.
Они направили соответствующее обращение председателю Социального фонда России Сергею Чиркову. В документе содержится предложение:
«Считаем целесообразным установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не менее 50 тыс. рублей».
Сергей Миронов уточнил, что в настоящее время размер минимальной страховой пенсии составляет примерно 13,3 тысячи рублей. Эта сумма ниже федерального прожиточного минимума, который равен 15,2 тысячи рублей.
Отмечается, что повышение минимальной пенсии позволит пожилым людям поддерживать достойный уровень жизни и уделять больше внимания собственному здоровью.
Ранее сообщалось, что в следующем году планируется установить размер фиксированной части страховой пенсии на уровне примерно 9,5 тысячи рублей.