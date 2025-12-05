Цифра с сюрпризом: в Госдуме рассказали, сколько составит фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году

В следующем году планируется увеличить фиксированную составляющую страховой пенсии до приблизительно 9500 рублей. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин в интервью РИА Новости.
"Фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек",
— уточнил парламентарий.
По его словам, в 2025 году размер страховых пенсий повысится на 7,6 процента, и это повышение будет распространяться как на прекративших трудовую деятельность, так и на продолжающих работать пенсионеров.
Ранее было принято решение обеспечить пенсиями детей, рождённых спустя триста дней после смерти своего отца. Эти изменения важны для семей, где ребёнок был рождён при помощи современных репродуктивных методов после кончины мужчины.
Размер назначаемой пенсии для таких детей составляет от 7700 до 21 100 рублей в месяц.